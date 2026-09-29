Samsung Galaxy S27 Ultra Kamera erhält signifikante Upgrades

Die Kamera des kommenden Samsung Flaggschiff-Smartphones, dem Galaxy S27 Ultra, wird voraussichtlich signifikante Änderungen erfahren. Laut einem Bericht von ixbt.com, der sich auf den bekannten Insider Ice Universe stützt, wird das neue Gerät mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet, um die Aufnahmequalität zu verbessern und Nutzern hochwertigere Fotos zu bieten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es ist bekannt, dass das Modell Galaxy S27 Ultra im Vergleich zu seinen Vorgängern eine andere Farbwiedergabe aufweisen wird. Während die Fotos des Galaxy S26 Ultra eher kühlere Töne aufweisen, wurde die Farbtemperatur beim neuen Flaggschiff deutlich in Richtung wärmerer Töne verschoben. Dieser Unterschied ist bei der Aufnahme derselben Szene mit beiden Geräten deutlich erkennbar.

Lichtmanagement und Blendungsbekämpfung

Eine der wichtigsten Kameraverbesserungen ist das System zur Steuerung kleiner, heller Lichtquellen. Bei früheren Galaxy S26 Ultra Modellen wirkten solche Objekte manchmal übermäßig hell, wodurch Konturen und Details verloren gingen. Das neue Galaxy S27 Ultra blockiert und steuert solche Lichtreflexe effektiver.

Zum Beispiel erscheint die Lichtquelle anstelle eines übermäßig hellen Gelbtons in einem tieferen Orangeton mit klaren Grenzen. Diese Änderung ist nicht nur beim Hauptkameramodul, sondern auch beim 5-fach Teleobjektiv deutlich spürbar.

Nachtfotoqualität und Rauschunterdrückung

Präzise Detailerhaltung in dunklen Szenen

Glattere Aufnahmen durch Minimierung von Bildrauschen

Gleichmäßig verbesserte Ergebnisse bei Haupt- und Zoomobjektiven

Darüber hinaus verbessert die Kamera des Galaxy S27 Ultra die Verarbeitung dunkler Bildbereiche. Durch die Reduzierung des bei Galaxy S26 Ultra Fotos deutlich sichtbaren Bildrauschens werden die fertigen Fotos sauberer und schärfer.

Experten betonen, dass die Ergebnisse dieser Verbesserungen besonders bei Nachtaufnahmen deutlich werden. Aufnahmen am Abend oder bei schlechten Lichtverhältnissen sollen ein neues Qualitätsniveau erreichen.