Samsung Galaxy S27 Ultra Flaggschiff erhält rekordverdächtigen Akku

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Samsung Galaxy S27 Ultra Flaggschiff erhält rekordverdächtigen Akku

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung plant, die Akkukapazität seiner Flaggschiff-Smartphones der nächsten Generation deutlich zu erhöhen. Wie ixbt.com berichtet, haben neue Regulierungsdokumente einige technische Details der Modelle Galaxy S27 Ultra und Galaxy S27 Pro enthüllt, wobei insbesondere der Akku und die Schnellladefunktionen ins Auge fallen. Dies berichtet Ixbt.com .

Den Informationen zufolge wird das fortschrittlichste Modell der Serie, das Samsung Galaxy S27 Ultra, mit einem 5700 mAh Akku ausgestattet sein. Dieser Wert stellt eine signifikante Änderung für das Unternehmen in den letzten Jahren dar und dürfte eine der Neuerungen sein, auf die Nutzer gewartet haben. Das Gerät wird zudem 60 W kabelgebundene Schnellladetechnologie unterstützen.

Lang ersehnte Änderungen in der Flaggschiff-Serie

Zur Erinnerung: Samsung hat seine erstklassigen Ultra-Smartphones traditionell seit einigen Jahren mit einem 5000 mAh Akku ausgestattet. Sollten sich die neuen Informationen bestätigen, wird die Erhöhung der Akkukapazität auf 5700 mAh die Akkulaufzeit der Flaggschiff-Smartphones deutlich verlängern. Dies ist ein wichtiger Schritt im wettbewerbsintensiven Markt.

Ein weiteres Modell der Reihe, das Galaxy S27 Pro, wird voraussichtlich mit einem 5200 mAh Akku ausgestattet sein. Die kleinere Version wird ebenfalls über die gleiche 60 W Ladeleistung wie das größere Modell verfügen. Dies zeigt, dass das Unternehmen die Ladegeschwindigkeit seiner Geräte schrittweise verbessert.

Technische Möglichkeiten und Speicher

Darüber hinaus berichteten Insider bereits zuvor, dass die Modelle Samsung Galaxy S27 Pro und Ultra auf die neuesten Speichergenerationen – LPDDR6 und UFS 5.1 Standards – umsteigen werden. Den vorliegenden Informationen zufolge wird jedoch nur die Ultra-Version mit 16 GB RAM ausgestattet sein. Dies wird die Gesamtleistung und die Multitasking-Fähigkeiten des Geräts weiter steigern.

Bisher hat Samsung offiziell keine detaillierten Informationen zur neuen Flaggschiff-Serie bereitgestellt oder ein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Dennoch ermöglichen solche Leaks von Regulierungsbehörden eine Einschätzung, welche Veränderungen die für das nächste Jahr erwarteten Geräte auf den Markt bringen werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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