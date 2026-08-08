Letztes großes Update für Galaxy-S23-Smartphones angekündigt

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Letztes großes Update für Galaxy-S23-Smartphones angekündigt

Samsung hat offiziell bestätigt, bis zu welcher Betriebssystemversion die Smartphones seiner beliebten Galaxy-S23-Serie aktualisiert werden. Damit setzt das Unternehmen seine Softwarepolitik für Flaggschiffgeräte fort. Laut ixbt.com werden Android 17 und die Benutzeroberfläche One UI 9.0 das letzte große Softwareupdate für die Modelle Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra und Galaxy S23 FE sein. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Entscheidung ist für Besitzer von Geräten dieser Serie von großer Bedeutung, da die Smartphones nach diesem Update nicht mehr auf die nächste Generation des Betriebssystems wechseln können. Der Schritt entspricht vollständig der zuvor von Samsung angekündigten langfristigen Supportstrategie und ermöglicht es den Nutzern, die künftigen Möglichkeiten ihrer Smartphones im Voraus zu planen.

Update-Verlauf und Phasen

Zur Erinnerung: Alle Modelle der Galaxy-S23-Serie kamen 2023 auf den Markt und wurden ursprünglich mit Android 13 und One UI 5.1 ausgeliefert. Der Hersteller hatte bereits damals zugesagt, vier große Betriebssystemupdates für diese Geräte bereitzustellen. Bis heute wurde der größte Teil dieses Versprechens erfüllt, und die Nutzer haben bereits die ersten drei großen Updates erhalten.

Derzeit laufen die Smartphones dieser Serie mit One UI 8.5 auf Basis von Android 16 QPR2. Nach aktuellem Plan wird Android 17 die letzte große Aktualisierung für diese Geräte sein. Auch nach Erhalt dieses letzten großen Updates sollen die Besitzer noch eine gewisse Zeit mit Sicherheitspatches versorgt werden. Ein Upgrade auf Android 18 wird technisch jedoch nicht möglich sein.

SamsungGalaxy S23Android 17One UITechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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