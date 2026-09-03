Physiker registrieren mysteriöses Signal, das ein Dunkle-Materie-Teilchen sein könnte

Das LUX-Zamplin (LZ)-Experiment in einem unterirdischen Labor in South Dakota, USA, hat ein Ereignis registriert, das in der wissenschaftlichen Welt für großes Aufsehen gesorgt hat. Wissenschaftler könnten die erste direkte Spur eines potenziellen Dunkle-Materie-Teilchens gefunden haben, obwohl die Forscher derzeit noch sehr vorsichtig mit ihren Aussagen sind. Dies berichtete die Publikation ixbt.com. Dies berichtet Nachrichten berichtet.

Dieses Ergebnis wurde am 1. September auf der Konferenz TeV Particle Astrophysics im japanischen Tendo offiziell vorgestellt. Die statistische Signifikanz des aufgezeichneten Signals beträgt 2,6 Sigma. Dies liegt deutlich unter der 5-Sigma-Schwelle, die in der Physikwelt erforderlich ist, um eine offizielle Entdeckung zu verkünden.

Besonderheiten des Experiments

Der LZ-Detektor ist in der Sanford Underground Research Facility installiert, 1,5 Kilometer unter der Erdoberfläche. Diese enorme Gesteinsschicht schützt das Gerät zuverlässig vor kosmischer Strahlung. Im Inneren des Detektors befinden sich 10 Tonnen hochreines flüssiges Xenon; wenn Teilchen mit dessen Kern kollidieren, erzeugen sie einen kleinen Lichtblitz.

Die Forscher führten eine eingehende Analyse von 220 Tagen Beobachtungsdaten durch, die zwischen März 2023 und April 2024 gesammelt wurden. Während sich typische Suchen auf Energien unter 50 keV beschränken, wurde der Bereich diesmal auf 270 keV erweitert. Bei der Datenanalyse versuchten die Wissenschaftler, alle künstlichen Fehler auszuschließen, und als Ergebnis wurde ein einziges unerklärliches Signal identifiziert.

WIMP-Teilchen und Zukunftspläne

Die gemessene Kollisionsenergie betrug 248 keV. Sollte dieses Signal tatsächlich zur Dunklen Materie gehören, handelt es sich um WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), nach denen Wissenschaftler seit Jahrzehnten suchen.

Es ist bekannt, dass Dunkle Materie eine mysteriöse Substanz ist, die alle Galaxien im Universum zusammenhält und etwa 85 Prozent der Masse des Universums ausmacht. Laut Rick Gaitskell, Wissenschaftler an der Brown University und Vertreter der LZ-Kollaboration, behaupten die Forscher nicht mit Sicherheit, dass es sich um Dunkle Materie handelt, aber es wurde ein interessanter Befund registriert, den sie mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft teilen wollten.

Ähnliche Experimente an anderen großen wissenschaftlichen Zentren weltweit, darunter Gran Sasso in Italien und Jinping in China, haben bisher kein solches Ergebnis geliefert. Die LZ-Kollaboration, die derzeit 250 Wissenschaftler und Ingenieure vereint, setzt ihre Arbeit fort. Sollte sich dieses Signal in Zukunft wiederholen, wäre dies zweifellos einer der größten wissenschaftlichen Durchbrüche der letzten Jahre.