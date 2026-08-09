Chinesische Wissenschaftler erstellen die detaillierteste globale geologische Karte des Mondes

Chinesische Wissenschaftler haben die umfassendste und detaillierteste globale geologische Karte der Mondoberfläche im Maßstab 1:5 000 000 vorgestellt. Dieses umfangreiche Projekt wurde auf Grundlage der neuesten Daten abgeschlossen, die während des chinesischen Chang'e-Programms und anderer internationaler Mondmissionen gesammelt wurden. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, wird die neue Karte künftig als wichtige Quelle für den Bau einer Forschungsstation auf dem Mond, die präzise Auswahl von Landeplätzen und die Entwicklung strategischer Pläne zur Erforschung des natürlichen Satelliten der Erde dienen. Ixbt.com berichtet darüber.

Die einzigartige Karte ist etwa 280 × 120 Zentimeter groß und umfasst mehr als 13.000 Einschlagkrater sowie 81 riesige Becken. Außerdem sind darauf 14 Arten geologischer Strukturen und 17 Gesteinsarten präzise klassifiziert. Fachleute betonen, dass eine derart umfassende Klassifizierung ein wichtiger Schritt zum Verständnis des inneren Aufbaus und der Entwicklung des Mondes ist.

Eine neue Chronologie der geologischen Geschichte des Mondes

Eines der wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnisse des Projekts war die Aktualisierung der geologischen Zeitskala des Mondes. Dieses System ermöglicht es, Schichten und Strukturen auf dem natürlichen Satelliten der Erde mit bestimmten Zeitabschnitten seiner Geschichte zu verknüpfen. Auf Grundlage moderner Daten präzisierten die Wissenschaftler insbesondere die Anfangsdaten geologischer Perioden:

Der Beginn der Aitken-Periode wird auf vor 4,33 Milliarden Jahren datiert;

Die Nektar-Periode begann vor 4,17 Milliarden Jahren;

Der Beginn der Imbrium-Periode wurde auf vor 3,92 Milliarden Jahren festgelegt.

Darüber hinaus liefert die Karte erstmals eine deutlich detailliertere globale Klassifizierung der späten geologischen Schichten des Mondes. Dies ermöglicht es der Wissenschaft, die Entstehungsphasen der Mondkruste besser zu verstehen.

Analyse der mineralischen Zusammensetzung und der tiefen Schichten

Für die Erstellung der neuen Karte nutzten die Autoren umfassend hochauflösende Karten der mineralischen Zusammensetzung sowie die Ergebnisse der neuesten Weltraummissionen. Insbesondere ermöglichten Beobachtungen der Raumfahrzeuge Chang'e-4 und Chang'e-6 den Nachweis von Gabbro-Norit-Gestein im Südpol-Aitken-Becken, der größten Einschlagstruktur des Mondes. Diese Daten eröffnen den Weg zu wertvollen wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Tiefenstruktur und die stoffliche Zusammensetzung des Mondinneren.

Für eine Karte in einem derart großen Maßstab entwickelten Fachleute ein völlig neues System zur Darstellung geologischer Objekte. Für verschiedene Strukturen wurden Mindestgrößen festgelegt, die die Lesbarkeit der Karte erhalten und zugleich die Darstellung wissenschaftlich bedeutender großer Objekte ermöglichen. Nach Angaben chinesischer Forscher wird diese Karte künftig eine solide Grundlage für alle internationalen und nationalen Raumfahrtprogramme zur Erforschung der Mondoberfläche und seines Inneren bilden.