Problem mit rotem Farbstich beim Galaxy S26 Ultra hält an

Besitzer des neuen Flaggschiff-Smartphones von Samsung sehen sich weiterhin mit Unannehmlichkeiten beim Display konfrontiert. Trotz der Veröffentlichung eines Software-Updates, das den rötlichen Farbstich auf dem OLED-Panel beheben sollte, wurde das Problem nicht vollständig gelöst. Laut ixbt.com berichten die meisten Nutzer, dass die Bildschirmfehler auch nach dem Update des Geräts bestehen bleiben. Dies berichtet die Nachrichtenseite.

Ursprünglich wurde dieser Zustand als Hardwarefehler oder als Folge von Überhitzung oder Verschleiß des OLED-Bildschirms eingestuft. Im Juli erklärte das Unternehmen jedoch, dass es sich nicht um einen Defekt handele, sondern um eine Eigenschaft einer bestimmten Funktion. Der südkoreanische Tech-Gigant versprach, den Fehler in der Farbbalance von Rot, Grün und Blau per Software zu beheben, und stellte ein entsprechendes Update bereit.

Ergebnisse des Updates und Nutzerbeschwerden

In der Praxis hat sich die Situation jedoch nicht wie erhofft zum Positiven gewendet. Einige Nutzer geben an, dass der rötliche Ton in der Mitte des Bildschirms weiterhin vorhanden ist. Eine andere Gruppe von Besitzern stellte fest, dass der zentrale Fleck nach dem Update zwar leicht abgenommen hat, dafür aber rote Ränder an den Displaykanten aufgetreten sind.

Kunden, die sich zur Behebung des Problems an Service-Center gewandt haben, stießen ebenfalls auf unerwartete Schwierigkeiten. In einigen Fällen wurde berichtet, dass nach der manuellen Farbkalibrierung kleine punktförmige Flecken am oberen Bildschirmrand oder weitere Rötungen an den oberen und unteren Kanten auftraten.

Von Samsung ergriffene Maßnahmen

Nach den erfolglosen Software-Korrekturen bietet das Unternehmen den Kunden nun zusätzliche Lösungen an. Insbesondere wird den Nutzern empfohlen, die Farben über die Samsung Members- oder Device Care-Apps selbst anzupassen. Zudem werden Maßnahmen ergriffen, um betroffenen Kunden, deren Problem weiterhin besteht, einen kostenlosen Displaytausch in Service-Centern anzubieten.

Experten sind der Meinung, dass solche heiklen technischen Mängel bei Flaggschiff-Geräten den Ruf der Marke schädigen könnten. Bisher hat Samsung keine weitere Stellungnahme zu den neuen Beschwerden abgegeben, doch die Nutzer erwarten eine effektivere Lösung zur Behebung der Displayfehler.