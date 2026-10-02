Unaufhaltsamer Aufstieg unter Cannavaro: Usbekistan klettert weiter in der FIFA-Weltrangliste

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Unaufhaltsamer Aufstieg unter Cannavaro: Usbekistan klettert weiter in der FIFA-Weltrangliste

Die usbekische Nationalmannschaft erzielt auf internationaler Bühne glänzende Ergebnisse und steigt in der FIFA-Weltrangliste weiter auf! Fabio Cannavaro seine Schützlinge deklassierten am 1. Oktober die syrische Nationalmannschaft mit 4:1 und boten den Fans erneut eine Torshow. Dieser souveräne Sieg brachte den „Weißen Wölfen“ wichtige Punkte ein und beförderte unser Team in der Live-Rangliste um einen weiteren Platz nach oben. Welchen Rang belegt Usbekistan nun und warum ist das bevorstehende Duell gegen Südkorea von so entscheidender Bedeutung?

Gala gegen Syrien und neue Punkte

Im Spiel gegen Syrien zeigte unsere Nationalmannschaft eine perfekte Offensivleistung:

  • Doppelpack von Nortchaev: Stürmer Husayn Nortchaev wurde zum Helden der Partie und traf zweimal ins gegnerische Tor;

  • Beitrag von Esanov und Mozgovoy: Sherzod Esanov und Akmal Mozgovoy erzielten jeweils einen Treffer und besiegelten den deutlichen Sieg;

  • +3,75 Ranglistenpunkte: Dank dieses Sieges konnten unsere Vertreter weitere 3,75 Punkte für die Weltrangliste verbuchen.

Platz 58: Historischer Aufstieg in Folge

„Nach dem wichtigen Sieg gegen den Iran, der das Team auf Platz 59 brachte, erreichte die usbekische Nationalmannschaft nach dem Erfolg gegen Syrien nun Platz 58 in der FIFA-Live-Rangliste.“

Unter der Leitung von Cannavaro nähert sich unser Team mit jedem Spiel den Top 50 der Welt.

FIFA-Rangliste und die nächste Herausforderung

Indikator / Spiel

Details

Letztes Ergebnis

Usbekistan 4:1 Syrien (1. Oktober 2026)

Punktezuwachs

+3,75 Punkte

Neue Platzierung

In der FIFA-Live-Rangliste Platz 58

Vorherige Platzierung

Nach dem Sieg gegen den Iran lag das Team auf Platz 59

Nächstes Spitzenspiel

6. Oktober: Südkorea — Usbekistan (auswärts)

Ein positives Ergebnis im Auswärtsspiel gegen Südkorea am 6. Oktober könnte unserer Nationalmannschaft einen weiteren großen Sprung in der Rangliste ermöglichen.

Glauben Sie, dass die „Weißen Wölfe“ am 6. Oktober auswärts gegen Südkorea gewinnen und einen weiteren großen Schritt in Richtung der Top 50 der FIFA-Weltrangliste machen können? Wie bewerten Sie die Leistung der Cannavaro-Elf?

Hinterlassen Sie Ihre Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diese erfreulichen Nachrichten unserer Nationalmannschaft mit allen Fußballfans über Telegram!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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