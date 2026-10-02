Lionel Messi kauft offiziell spanischen Verein — Entsteht in der Segunda ein neues Imperium?

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Lionel Messi kauft offiziell spanischen Verein — Entsteht in der Segunda ein neues Imperium?

Einer der größten Namen in der Geschichte des Weltfußballs Lionel Messi hat unerwartet für eine gewaltige Sensation in der Welt des Business und Managements gesorgt! Der argentinische Superstar ist der neue Eigentümer von «Eldense», einem spanischen Verein mit einer hundertjährigen Geschichte. Dies gab der spanische Klub in einer offiziellen Stellungnahme bekannt und versetzte die Sportwelt in Aufruhr. Wird dieser Deal zum rettenden Engel für das blau-rote Team, das derzeit in der Segunda mit schwierigen Zeiten kämpft und vom Abstieg bedroht ist? Welche großen Ziele verfolgt Messi mit diesem langfristigen Projekt?

Ein Jahrhundert Geschichte und Messis neue Ära

Der bescheidene, 1921 gegründete Klub «Eldense» steht nun im Fokus der Weltpresse:

  • Offizielle Vereinbarung: Lionel Messi hat das Aktienpaket des Vereins erworben und ist nun der alleinige Eigentümer;

  • Tradition bleibt unantastbar: Der Verein behält seine 100-jährige Geschichte, seine Werte und die für Messi nicht fremden, symbolischen blau-roten («blaugrana») Traditionen vollständig bei;

  • Langfristiges Entwicklungsprojekt: Das neue Projekt zielt nicht nur auf bessere Ergebnisse auf dem Platz ab, sondern auch auf die Entwicklung der Akademie, der Infrastruktur und den sozialen Aufstieg in die Elite des spanischen Fußballs;

  • Professioneller Status: Das Ziel ist es, das Team in der Segunda zu festigen und es in Zukunft auf ein Niveau zu heben, das mit den Größen der La Liga konkurrieren kann.

Die aufsehenerregende Erklärung von «Eldense»

«Die Übernahme des Vereins durch Lionel Messi markiert den Beginn einer neuen und aufregenden Phase in der über hundertjährigen Geschichte von «Eldense». Dass eine der berühmtesten Persönlichkeiten der Fußballgeschichte Eigentümer des Klubs wird, ist der Auftakt für unser langfristiges Projekt, das auf sportliche, organisatorische und soziale Entwicklung abzielt.»

Diese Nachricht dient den Fans, die sich in der schwierigen Tabellensituation befinden, als echter Hoffnungsschimmer.

Der aktuelle Stand von «Eldense» und Zahlen (Tabelle)

Indikator

Aktueller Status und Fakten

Vereinsname

«Eldense» (CD Eldense)

Gründungsjahr

1921 (105 Jahre Geschichte)

Neuer Eigentümer

Lionel Messi

Aktuelle Liga

Spanische Segunda (2. Division)

Status in der laufenden Saison

Nach 7 Spieltagen nur 5 Punkte gesammelt

Tabellenplatz

19. Platz (an der Schwelle zur Abstiegszone)

Messis Ankunft wird zweifellos neue Transfers, große Sponsoren und eine neue Mentalität in das Team bringen.

Glauben Sie, dass Lionel Messi «Eldense» in den kommenden Jahren in die spanische La Liga führen und zu einem Klub machen kann, der gegen den FC Barcelona und Real Madrid spielt? Wird Leo ein so erfolgreicher Klubbesitzer wie David Beckham?

Hinterlassen Sie Ihre Vermutungen und Meinungen in den Kommentaren unten und senden Sie diese sensationelle Nachricht aus der Fußballwelt an alle Messi-Fans via Telegram!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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