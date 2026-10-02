Das Spiel des 3. Spieltags der Nations League zwischen Dänemark und Portugal (2:4) endete mit einem unerwarteten Skandal nach dem Schlusspfiff! Direkt nach Spielende ging der dänische Stürmer Rasmus Højlund auf den portugiesischen Cheftrainer Jorge Jesus zu und provozierte ihn offen.

Diese Respektlosigkeit gegenüber dem 72-jährigen Experten, der aufgrund des kontroversen Abschieds von Ronaldo ohnehin unter dem Druck der Fans steht, schockiert die gesamte Fußballwelt. Was ist auf dem Platz wirklich passiert und warum hat Højlund zu einer solch rachsüchtigen Aktion gegriffen?

Ronaldos „Siuuu“ und der Stoß gegen Jesus

Während der gesamten Partie war in jeder Aktion des dänischen Stürmers eine versteckte Ironie zu spüren:

Spöttischer Jubel: Højlund, der zu Beginn der zweiten Halbzeit ein Tor gegen Portugal erzielte, feierte es genau im Cristiano Ronaldo-Stil;

Offener Angriff: Nach Spielende ging Rasmus auf den 72-jährigen Jorge Jesus zu und stieß ihm mit der Hand heftig gegen die Brust;

Reaktion des Trainers: Der erfahrene portugiesische Trainer reagierte nicht übermäßig auf die Provokation des Dänen und beschränkte sich darauf, mit einem Lächeln zu antworten;

Druck von den Rängen: Nach dem Streit mit Ronaldo werden Jesus auch im Stadion von den Fans ununterbrochen ausgepfiffen.

Die Ronaldo-Affäre und das Feuer um den Trainer

„Højlund, der zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Portugal traf, feierte im Ronaldo-Stil. Nach dem Spiel stieß er den Trainer gegen die Brust. Jesus, der wegen des Konflikts mit Cristiano bereits unter Druck steht, bewahrte auch in dieser Situation die Ruhe.“

Es wurde deutlich, dass Ronaldos Abschied aus der Nationalmannschaft für gegnerische Spieler zu einem Mittel geworden ist, um den portugiesischen Trainer zu provozieren.

Details zum Skandal

Ereignisverlauf Situation auf dem Platz Spielergebnis Dänemark 2:4 Portugal (Nations League, 3. Spieltag) Højlunds Aktion Feierte das Tor wie Ronaldo und stieß den Trainer nach dem Schlusspfiff gegen die Brust Jesus' Reaktion Der 72-jährige Trainer ließ sich nicht auf den Konflikt ein und ging lächelnd beiseite Reaktion der Fans Wegen Ronaldos Abgang wird Jesus im Stadion lautstark ausgepfiffen Mögliche Konsequenzen Die UEFA-Disziplinarkommission könnte Højlunds körperliche Aktion gegen den Trainer prüfen

Glauben Sie, dass die UEFA eine harte Strafe gegen Rasmus Højlund für seinen körperlichen Angriff und die offene Provokation gegen den 72-jährigen gegnerischen Trainer verhängen sollte? Ist sein Verhalten Respekt gegenüber Ronaldo oder einfach nur respektlos?

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