Jorge Jesus: Der Ronaldo-Vorfall wird die Nationalmannschaft nicht spalten

Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, reagierte auf die Situation nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo aus dem Trainingslager und betonte nachdrücklich, dass das Team geeint bleibt und es keine Spaltung gibt. Wie Sport TV berichtet, feierten die Portugiesen im Rahmen der UEFA Nations League einen 4:2-Sieg gegen Dänemark in Kopenhagen und setzten damit ihre Erfolgsserie unter dem neuen Trainer fort. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass der 41-jährige Stürmer Cristiano Ronaldo das Lager der Nationalmannschaft am Mittwoch verließ, kurz nachdem der Cheftrainer bestätigt hatte, dass er im zweiten Spiel in Folge auf der Bank sitzen würde. Trotz dieses Aufruhrs agierte die Mannschaft auf dem Platz souverän, spürte das Fehlen des ehemaligen Kapitäns kaum und erzielte vier Tore gegen den Gegner.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wies Jorge Jesus Spekulationen entschieden zurück, dass der Abgang des Starspielers die Atmosphäre im Team und sein Verhältnis zu den Spielern beeinträchtigen könnte. Der Experte betonte, dass das Team unter seiner Führung geeint sei und solche Situationen sie nicht entzweien könnten.

Teamgeist und ein glänzender Sieg

„Nichts kann die Gruppe davon abhalten, hinter mir zu stehen“, betonte Jorge Jesus in einem Interview mit Sport TV. „Ich verstehe die Frage, aber das Wichtigste ist, was wir auf dem Platz leisten müssen. Die Ereignisse haben die Gruppe nicht gespalten und werden sie auch nicht spalten.“

Der Cheftrainer betonte, dass das erreichte Ergebnis über allen äußeren Gerüchten stehe. „Ein qualitativ hochwertiger Sieg mit vier Toren, eine Leistung auf höchstem Niveau. Das kann man nicht ignorieren. Das ist wichtiger als alles, was passiert ist. Ich möchte mich jetzt nur darauf konzentrieren“, fügte er hinzu.

Der Stürmer des AC Mailand, Gonçalo Ramos, der für Ronaldo in die Startelf rückte, rechtfertigte das Vertrauen des Trainers voll und ganz. Neben der Vorlage für das erste Tor von João Cancelo erzielte er auch sein zweites Tor in den letzten zwei Spielen.

„Der neue Trainer hilft uns sehr“, sagte Ramos nach dem Spiel. „Wir haben klarere Vorstellungen; wir wissen genau, wo jeder Teamkollege stehen muss, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Das ist bei unseren Aktionen heute und in den letzten Spielen deutlich zu sehen.“

Der Spieler erklärte, dass sie sich von Tag zu Tag verbessern und dies Teil eines langen Prozesses sei, und fügte hinzu, dass der Sieg gegen einen starken Gegner dem Team große Freude bereitet habe. Die portugiesische Nationalmannschaft kehrt nun nach Hause zurück, um sich im Estádio do Dragão vor den eigenen Fans auf die nächsten Pflichtspiele vorzubereiten.