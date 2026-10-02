Jorge Jesus: Der Ronaldo-Vorfall wird die Nationalmannschaft nicht spalten

·3·Sport
Jorge Jesus: Der Ronaldo-Vorfall wird die Nationalmannschaft nicht spalten

Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, reagierte auf die Situation nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo aus dem Trainingslager und betonte nachdrücklich, dass das Team geeint bleibt und es keine Spaltung gibt. Wie Sport TV berichtet, feierten die Portugiesen im Rahmen der UEFA Nations League einen 4:2-Sieg gegen Dänemark in Kopenhagen und setzten damit ihre Erfolgsserie unter dem neuen Trainer fort. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass der 41-jährige Stürmer Cristiano Ronaldo das Lager der Nationalmannschaft am Mittwoch verließ, kurz nachdem der Cheftrainer bestätigt hatte, dass er im zweiten Spiel in Folge auf der Bank sitzen würde. Trotz dieses Aufruhrs agierte die Mannschaft auf dem Platz souverän, spürte das Fehlen des ehemaligen Kapitäns kaum und erzielte vier Tore gegen den Gegner.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wies Jorge Jesus Spekulationen entschieden zurück, dass der Abgang des Starspielers die Atmosphäre im Team und sein Verhältnis zu den Spielern beeinträchtigen könnte. Der Experte betonte, dass das Team unter seiner Führung geeint sei und solche Situationen sie nicht entzweien könnten.

Teamgeist und ein glänzender Sieg

„Nichts kann die Gruppe davon abhalten, hinter mir zu stehen“, betonte Jorge Jesus in einem Interview mit Sport TV. „Ich verstehe die Frage, aber das Wichtigste ist, was wir auf dem Platz leisten müssen. Die Ereignisse haben die Gruppe nicht gespalten und werden sie auch nicht spalten.“

Der Cheftrainer betonte, dass das erreichte Ergebnis über allen äußeren Gerüchten stehe. „Ein qualitativ hochwertiger Sieg mit vier Toren, eine Leistung auf höchstem Niveau. Das kann man nicht ignorieren. Das ist wichtiger als alles, was passiert ist. Ich möchte mich jetzt nur darauf konzentrieren“, fügte er hinzu.

Der Stürmer des AC Mailand, Gonçalo Ramos, der für Ronaldo in die Startelf rückte, rechtfertigte das Vertrauen des Trainers voll und ganz. Neben der Vorlage für das erste Tor von João Cancelo erzielte er auch sein zweites Tor in den letzten zwei Spielen.

„Der neue Trainer hilft uns sehr“, sagte Ramos nach dem Spiel. „Wir haben klarere Vorstellungen; wir wissen genau, wo jeder Teamkollege stehen muss, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Das ist bei unseren Aktionen heute und in den letzten Spielen deutlich zu sehen.“

Der Spieler erklärte, dass sie sich von Tag zu Tag verbessern und dies Teil eines langen Prozesses sei, und fügte hinzu, dass der Sieg gegen einen starken Gegner dem Team große Freude bereitet habe. Die portugiesische Nationalmannschaft kehrt nun nach Hause zurück, um sich im Estádio do Dragão vor den eigenen Fans auf die nächsten Pflichtspiele vorzubereiten.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortugalNations LeagueGonçalo Ramos
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Gonçalo Ramos ersetzt Cristiano Ronaldo und führt Portugal zum SiegGonçalo Ramos ersetzt Cristiano Ronaldo und führt Portugal zum Sieg28 September 09:53Jorge Jesus: Fünf Ballon d'Ors gewähren Cristiano keine PrivilegienJorge Jesus: Fünf Ballon d'Ors gewähren Cristiano keine Privilegien19 September 09:35Cristiano Ronaldo verlässt das Trainingslager der portugiesischen NationalmannschaftCristiano Ronaldo verlässt das Trainingslager der portugiesischen NationalmannschaftGestern 00:52Fabio Silva freut sich über seine Rückkehr in die portugiesische NationalmannschaftFabio Silva freut sich über seine Rückkehr in die portugiesische Nationalmannschaft23 September 20:59Neuer portugiesischer Nationaltrainer enthüllt Pläne für Cristiano RonaldoNeuer portugiesischer Nationaltrainer enthüllt Pläne für Cristiano Ronaldo21 Juli 11:59Situation zwischen Cristiano Ronaldo und dem Nationaltrainer geklärtSituation zwischen Cristiano Ronaldo und dem Nationaltrainer geklärt30 September 22:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov