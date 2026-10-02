Jorge Jesus beendet Spekulationen um Ronaldo und enthüllt das Geheimnis des Sieges in Dänemark

In einer Zeit, in der die Intrigen und der Druck rund um die portugiesische Nationalmannschaft ihren Höhepunkt erreichten, gab Cheftrainer Jorge Jesus offene und entschlossene Antworten auf alle Fragen! Vor dem Auswärtsspiel gegen Dänemark im Rahmen der Nations League Cristiano Ronaldound sein unerwartetes Verlassen des Teamcamps hatten in der Presse für zahlreiche Gerüchte gesorgt. Doch die Portugiesen erzielten in Kopenhagen 4 Tore gegen die Dänen und feierten einen souveränen 4:2-Sieg. Nach Spielende gab der erfahrene Fachmann dem bekannten portugiesischen Medium Record ein Interview, in dem er eine klare Stellungnahme zur wahren Atmosphäre in der Kabine und zum Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft abgab. Was hat Jesus also über die Ronaldo-Kontroverse und das Vertrauen der Spieler enthüllt?

4:2 in Dänemark — ein historisches Ergebnis und ein neues Pressing

Der Trainer betonte den Wert des Sieges über Dänemark und würdigte die Entwicklung seines Teams:

Stärke des Gegners: Wie Jesus betonte, ist das heutige Dänemark nicht mehr das Team von vor 15 Jahren; in ihrem Stadion 4 Tore zu erzielen, gelingt nur wenigen Mannschaften.

Perfektes Pressing: Der Cheftrainer zeigte sich vollauf zufrieden mit dem hohen Pressing und dem schnellen Spiel seiner Schützlinge auf dem Platz.

Internationale Anerkennung: Nach dem Spiel wurde der Fachmann bereits von vielen Kollegen beglückwünscht, die den modernen Fußball, den Portugal derzeit zeigt, hoch bewerteten.

«Vergesst alles — das wird uns nicht spalten!»

«Es gibt nichts, was zeigt, dass sie nicht hinter mir stehen. Das Wichtigste ist, was wir tun müssen. Verschiedene Situationen können vorkommen, aber das wird das Team nicht spalten und uns nicht trennen. Die Hauptsache ist — zu gewinnen! Das ist das Leben eines Trainers. Vergesst alles... Das nennt man Sieg», sagte Jorge Jesus.

Der erfahrene Coach betonte, dass es innerhalb des Teams keine Spaltung gibt und die Spieler trotz des äußeren Lärms auf ein gemeinsames Ziel eingeschworen sind.

Die wichtigsten Punkte aus dem Interview von Jorge Jesus

Richtung / Thema Einschätzung des Trainers Zukünftiges Fazit Sieg über Dänemark (4:2) 4 Auswärtstore sind ein großartiges Ergebnis, das Team entwickelt sich weiter Pressing und Offensivschema werden weiter perfektioniert Vertrauen der Spieler Die Mannschaft steht voll hinter dem Trainer Es gibt keine internen Konflikte oder Spaltungen Aufregung um Ronaldo «Es gibt verschiedene Situationen, aber sie können das Team nicht brechen» Der Fokus liegt voll auf dem Ergebnis und dem Spiel auf dem Platz Trainerphilosophie «Die Hauptsache ist der Sieg, vergesst den Rest» Kritik wird nur mit dem Ergebnis auf der Anzeigetafel beantwortet

Glauben Sie, dass Jorge Jesus Portugal auch ohne Ronaldo zu einem starken und geschlossenen Team machen konnte, oder ist Cristiano in wichtigen Spielen unverzichtbar für die Nationalmannschaft? Wie bewerten Sie die entschlossene Haltung des Trainers?

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