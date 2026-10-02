Jorge Jesus beendet Spekulationen um Ronaldo und enthüllt das Geheimnis des Sieges in Dänemark

·3·Sport
Jorge Jesus beendet Spekulationen um Ronaldo und enthüllt das Geheimnis des Sieges in Dänemark

In einer Zeit, in der die Intrigen und der Druck rund um die portugiesische Nationalmannschaft ihren Höhepunkt erreichten, gab Cheftrainer Jorge Jesus offene und entschlossene Antworten auf alle Fragen! Vor dem Auswärtsspiel gegen Dänemark im Rahmen der Nations League Cristiano Ronaldound sein unerwartetes Verlassen des Teamcamps hatten in der Presse für zahlreiche Gerüchte gesorgt. Doch die Portugiesen erzielten in Kopenhagen 4 Tore gegen die Dänen und feierten einen souveränen 4:2-Sieg. Nach Spielende gab der erfahrene Fachmann dem bekannten portugiesischen Medium Record ein Interview, in dem er eine klare Stellungnahme zur wahren Atmosphäre in der Kabine und zum Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft abgab. Was hat Jesus also über die Ronaldo-Kontroverse und das Vertrauen der Spieler enthüllt?

4:2 in Dänemark — ein historisches Ergebnis und ein neues Pressing

Der Trainer betonte den Wert des Sieges über Dänemark und würdigte die Entwicklung seines Teams:

  • Stärke des Gegners: Wie Jesus betonte, ist das heutige Dänemark nicht mehr das Team von vor 15 Jahren; in ihrem Stadion 4 Tore zu erzielen, gelingt nur wenigen Mannschaften.

  • Perfektes Pressing: Der Cheftrainer zeigte sich vollauf zufrieden mit dem hohen Pressing und dem schnellen Spiel seiner Schützlinge auf dem Platz.

  • Internationale Anerkennung: Nach dem Spiel wurde der Fachmann bereits von vielen Kollegen beglückwünscht, die den modernen Fußball, den Portugal derzeit zeigt, hoch bewerteten.

«Vergesst alles — das wird uns nicht spalten!»

«Es gibt nichts, was zeigt, dass sie nicht hinter mir stehen. Das Wichtigste ist, was wir tun müssen. Verschiedene Situationen können vorkommen, aber das wird das Team nicht spalten und uns nicht trennen. Die Hauptsache ist — zu gewinnen! Das ist das Leben eines Trainers. Vergesst alles... Das nennt man Sieg», sagte Jorge Jesus.

Der erfahrene Coach betonte, dass es innerhalb des Teams keine Spaltung gibt und die Spieler trotz des äußeren Lärms auf ein gemeinsames Ziel eingeschworen sind.

Die wichtigsten Punkte aus dem Interview von Jorge Jesus

Richtung / Thema

Einschätzung des Trainers

Zukünftiges Fazit

Sieg über Dänemark (4:2)

4 Auswärtstore sind ein großartiges Ergebnis, das Team entwickelt sich weiter

Pressing und Offensivschema werden weiter perfektioniert

Vertrauen der Spieler

Die Mannschaft steht voll hinter dem Trainer

Es gibt keine internen Konflikte oder Spaltungen

Aufregung um Ronaldo

«Es gibt verschiedene Situationen, aber sie können das Team nicht brechen»

Der Fokus liegt voll auf dem Ergebnis und dem Spiel auf dem Platz

Trainerphilosophie

«Die Hauptsache ist der Sieg, vergesst den Rest»

Kritik wird nur mit dem Ergebnis auf der Anzeigetafel beantwortet

Glauben Sie, dass Jorge Jesus Portugal auch ohne Ronaldo zu einem starken und geschlossenen Team machen konnte, oder ist Cristiano in wichtigen Spielen unverzichtbar für die Nationalmannschaft? Wie bewerten Sie die entschlossene Haltung des Trainers?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren unten und senden Sie dieses wichtige Interview an alle Ihre fußballbegeisterten Freunde via Telegram!

Jorge JesusCristiano RonaldoPortugalDänemarkNations League
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cristiano Ronaldo erstmals seit 18 Jahren auf der Bank, Fans enttäuschtCristiano Ronaldo erstmals seit 18 Jahren auf der Bank, Fans enttäuscht28 September 09:19Das Vermächtnis von Cristiano Ronaldo und das Duell zwischen Dänemark und PortugalDas Vermächtnis von Cristiano Ronaldo und das Duell zwischen Dänemark und PortugalHeute 02:16Brian Riemer: Probleme für Portugal nach dem Rücktritt von Cristiano RonaldoBrian Riemer: Probleme für Portugal nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo30 September 17:19Cristiano Ronaldo verlässt das Trainingslager von PortugalCristiano Ronaldo verlässt das Trainingslager von Portugal30 September 23:16„Ohne Ronaldo seid ihr nichts“: Cristiano Ronaldos Schwester kritisiert das ganze Land scharf„Ohne Ronaldo seid ihr nichts“: Cristiano Ronaldos Schwester kritisiert das ganze Land scharfGestern 15:53«Die wahre Wurzel des Streits ist bekannt»: Jesus erklärt den Grund für Ronaldos Unmut«Die wahre Wurzel des Streits ist bekannt»: Jesus erklärt den Grund für Ronaldos UnmutGestern 11:00
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov