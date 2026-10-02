Kyocera Digno BX4 vorgestellt: Corporate-Smartphone mit fünf Jahren Support

Das japanische Unternehmen Kyocera hat das neue Corporate-Smartphone Digno BX4 angekündigt, das für den langfristigen Einsatz konzipiert ist und sich durch seine Robustheit auszeichnet. Laut ixbt.com wird das Gerät ab Ende Oktober dieses Jahres über den Mobilfunkbetreiber SoftBank erhältlich sein. Das neue Modell besticht durch seine Langlebigkeit, langfristige Software-Updates und nützliche Funktionen für den Arbeitsalltag. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das Smartphone ist mit einem 6,1-Zoll HD+ IPS LCD-Bildschirm ausgestattet, der eine für tägliche Aufgaben ausreichend hohe Bildqualität bietet. Im Inneren arbeitet ein MediaTek Dimensity 6400 Prozessor in Kombination mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Diese Hardware-Konfiguration ermöglicht eine reibungslose Ausführung von Unternehmensanwendungen und täglichen Aufgaben.

Was die Kamera betrifft, so verfügt das Gerät über eine 8 MP Frontkamera und eine 50 MP Hauptkamera. Im robusten Gehäuse befindet sich ein 4500 mAh Akku, der die 33W Schnellladetechnologie unterstützt. Die Abmessungen des Smartphones betragen 74 × 156 × 9,9 mm bei einem Gewicht von etwa 185 Gramm.

Unternehmensanforderungen und Schutz

Dieses Modell erfüllt vollständig die strengen Anforderungen des Google Android Enterprise Recommended-Programms. Dies unterstreicht die Konformität des Geräts mit Sicherheits- und Unternehmensverwaltungsstandards. Der Hersteller hat angekündigt, für dieses Modell vier große Android-Updates sowie fünf Jahre lang Sicherheits-Updates bereitzustellen.

Das Gehäuse des Geräts ist zuverlässig gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Zudem verleiht die Einhaltung des US-Militärstandards MIL-STD-810H dem Smartphone eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen und Stürze. Zu den besonderen Merkmalen des Bildschirms gehört die Bedienbarkeit mit Handschuhen oder nassen Fingern.

Auch für geschäftliche Nutzer sind spezielle Funktionen vorgesehen. Das Gerät bietet die Möglichkeit, Gespräche mit einer Dauer von bis zu 60 Minuten aufzuzeichnen und bis zu 100 davon zu speichern. Darüber hinaus sind ein Fingerabdruckscanner, Gesichtserkennungstechnologie, ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss sowie ein NFC-Modul mit FeliCa-Unterstützung vorhanden.