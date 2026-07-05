Japan plant den Einsatz von 10 Millionen Robotern bis 2040

·26·Technologie
Japan plant den Einsatz von 10 Millionen Robotern bis 2040

Die japanische Regierung hat ein revolutionäres staatliches Programm auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und Robotik angekündigt. Demnach sollen bis 2040 rund 10 Millionen intelligente Roboter in die Wirtschaft und den Alltag des Landes integriert werden. Mit diesem riesigen Projekt zielt Japan darauf ab, seine Abhängigkeit von den USA und China bei kritischen Technologien zu verringern. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Projekt wird vom Noetra-Konsortium umgesetzt, dem Giganten wie SoftBank und Sony angehören. Die Regierung plant, in den nächsten fünf Jahren rund 6 Milliarden Dollar in die Entwicklung der nationalen KI-Infrastruktur und Robotik zu investieren. Dies berichtet die Publikation ixbt.com.

Die Ära der „Physical AI"

Der Hauptschwerpunkt des Programms richtet sich auf das Konzept der „Physical AI“. Dabei handelt es sich nicht einfach um digitale Anwendungen oder Chatbots, sondern um Systeme, die sich in der realen Welt bewegen und handeln. Es geht um Fabrikroboter, autonome Transportsysteme und Service-Androiden, die in der menschlichen Umgebung verschiedene Aufgaben erfüllen können.

Diese Initiative ist Teil der breiteren technologischen Entwicklungsstrategie Japans. Zuvor hatte das Land einen 14-Jahres-Plan zur Entwicklung von 17 Schlüsselsektoren vorgestellt, darunter Halbleiter, Quantentechnologien und Fusionsenergie. Für diese Ziele sollen insgesamt 370 Billionen Yen (rund 2,3 Billionen Dollar) bereitgestellt werden.

Eine technologische Lösung für die demografische Krise

Japans drastische Schritte werden durch ernste demografische Probleme angetrieben. Eine alternde Bevölkerung und eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung haben zu Personalmangel in Industrie- und Dienstleistungssektoren geführt. Robotisierung wird als der effektivste Weg angesehen, dieses strukturelle Ungleichgewicht auszugleichen.

Auch für sich rasch entwickelnde Staaten wie Usbekistan könnte Japans Erfahrung von Interesse sein. In Zukunft werden die Automatisierung von Produktionsprozessen und die Integration künstlicher Intelligenz in physische Systeme zu einem Schlüsselfaktor der globalen wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit.

Experten weisen jedoch darauf hin, dass es bei der Anwendung von Robotern im realen Leben noch zahlreiche Hürden gibt. Aktuelle „Physical AI“-Systeme haben Schwierigkeiten, in unkontrollierten Umgebungen stabil zu funktionieren. Japans Plan zielt darauf ab, diese Probleme zu überwinden und eine vollständige Infrastruktur zu schaffen, in der Roboter zu einem integralen Bestandteil der Wirtschaft werden.

JapanRobotikKünstliche IntelligenzSoftBankSony
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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