Die Boxwettbewerbe der Asienspiele im japanischen Nagoya sind offiziell beendet und der finale Medaillenspiegel wurde veröffentlicht. Laut dem Usbekischen Boxverband belegte die indische Nationalmannschaft mit 3 Gold- und 3 Bronzemedaillen den 1. Platz in der Gesamtwertung.

Die usbekischen Boxer führten die Gesamtzahl der Medaillen an und sicherten sich mit 2 Gold-, 1 Silber- und 4 Bronzemedaillen (insgesamt 7 Medaillen) einen starken zweiten Platz. Die kasachische Nationalmannschaft komplettierte mit 2 Gold- und 3 Bronzemedaillen die Top Drei.

Harter Wettbewerb und Ergebnisse auf den Ringen von Nagoya

Während des Turniers kam es zu intensiven Kämpfen zwischen den besten Faustkämpfern des Kontinents:

Indiens Führung: Indische Boxer gewannen dank ihrer erfolgreichen Finalteilnahmen 3 Goldmedaillen und belegten den ersten Platz in der Tabelle;

Usbekistans 7 Medaillen: Unsere Vertreter gewannen 2 Gold-, 1 Silber- und 4 Bronzemedaillen und übertrafen damit alle Konkurrenten in der Anzahl der Podiumsplätze;

Zentralasien Derby: Das kasachische Team schloss die Top Drei mit 2 Gold- und 3 Bronzemedaillen ab;

Leistung von China und Japan: Das chinesische Team belegte mit 1 Gold-, 3 Silber- und 2 Bronzemedaillen (insgesamt 6 Medaillen) den vierten Platz, während Gastgeber Japan mit 1 Gold- und 3 Bronzemedaillen auf dem sechsten Platz landete.

Finaler Medaillenspiegel im Boxen (Asienspiele, Nagoya)

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Indien 3 0 3 6 2 Usbekistan 2 1 4 7 3 Kasachstan 2 0 3 5 4 China 1 3 2 6 5 Chinesisch Taipeh 1 1 0 2 6 Japan 1 0 3 4 7 Thailand 1 0 0 1

Bei diesem Wettbewerb hat die usbekische Boxschule erneut beständige Ergebnisse erzielt und es geschafft, dass 7 Athleten einen Platz unter den Medaillengewinnern belegten.

Wie bewerten Sie die Leistung unserer Boxer in Nagoya und was war der Grund für Indiens Führung bei der Anzahl der Goldmedaillen?

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