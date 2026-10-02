Elon Musk will die Weltraumforschung mit Starship ausweiten

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Elon Musk will die Weltraumforschung mit Starship ausweiten

Der Unternehmer und Ingenieur Elon Musk hat vorgeschlagen, den Umfang wissenschaftlicher Forschung mithilfe seines riesigen Starship-Raumschiffs grundlegend zu verändern. Seiner Ansicht nach wird das Transportsystem der nächsten Generation nicht nur den Transport massiver Teleskope in den Orbit ermöglichen, sondern in Zukunft auch den Bau wissenschaftlicher Observatorien auf der Mondoberfläche erlauben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wird erwartet, dass das von SpaceX entwickelte wiederverwendbare Starship-System eine Nutzlastkapazität von über 100 Tonnen in den Orbit haben wird. Der Rumpfdurchmesser des Raumschiffs von fast 9 Metern bietet einen entscheidenden Vorteil bei der Unterbringung wissenschaftlicher Instrumente und großformatiger Anlagen.

Große Teleskope und neue Möglichkeiten

Derzeit ist das Design moderner Weltraumteleskope durch die Begrenzungen der Nutzlastverkleidungen von Raketen stark eingeschränkt. So hat der Hauptspiegel des bekannten James Webb Teleskops einen Durchmesser von 6,5 Metern, der nicht im zusammengebauten Zustand in die Ariane 5 Rakete passte. Daher waren Wissenschaftler gezwungen, den Spiegel in 18 separate Segmente zu unterteilen, die sich erst im Weltraum entfalten.

Das große Volumen des Starship ermöglicht es, solche komplexen konstruktiven Einschränkungen zu umgehen. Je größer der Teleskopspiegel, desto mehr Licht sammelt er, was die Möglichkeiten zur Beobachtung der schwächsten und am weitesten entfernten Objekte, die der Wissenschaft bisher unbekannt waren, erheblich erweitert.

Riesige Observatorien auf der Mondoberfläche

Elon Musk fördert zudem die Idee, die Mondoberfläche für die Weltraumforschung zu nutzen, insbesondere die von der Erde abgewandte Seite. Da die Rückseite des Mondes auf natürliche Weise vor verschiedenen Funkstörungen von der Erde geschützt ist, gilt sie als äußerst günstiger Standort für wissenschaftliche Beobachtungen.

Zuvor hatte auch die NASA das Konzept eines Lunar Crater Radio Telescope geprüft. Demnach ist geplant, in einem der riesigen Mondkrater ein Radioteleskop zu errichten, das bei Frequenzen unter 30 MHz arbeiten kann, die aufgrund der Erdatmosphäre bzw. Ionosphäre nicht erforscht werden können.

Experten betonen, dass Wissenschaftler durch solche einzigartigen Teleskope in der Lage sein werden, die Ära des frühen Universums, die vor der Entstehung der ersten Sterne und Galaxien lag, tiefgreifend zu untersuchen. Starship soll dabei der entscheidende Faktor für die Umsetzung dieser gigantischen wissenschaftlichen Projekte werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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