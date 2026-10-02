Die Delegation aus Usbekistan hat bei den Asienspielen Aichi–Nagoya 2026 eine weitere Goldmedaille gewonnen. Muzaffarbek Turobayev, Mitglied unserer nationalen Judo-Mannschaft, sicherte sich den Titel in der Gewichtsklasse über 100 kg.

Im entscheidenden Kampf trat unser Landsmann gegen den japanischen Gastgeber auf die Tatami. Turobayev besiegte seinen Gegner und gewann die Goldmedaille bei den Asienspielen Aichi–Nagoya 2026.

Im Finale konnte auch der einheimische Athlet Turobayev nicht stoppen

Im Finalkampf um den Titel in der Gewichtsklasse über 100 kg waren weder das gegnerische Terrain noch die Unterstützung der heimischen Fans ein Hindernis für Muzaffarbek Turobayev.

Der usbekische Judoka gewann den entscheidenden Kampf und stand ganz oben auf dem Podium.

Muzaffarbek Turobayev bei Aichi–Nagoya 2026 für Usbekistan die nächste Goldmedaille gesichert.

Turobayev ist zweifacher Asienspiel-Sieger

Dieser Titelgewinn hat für Muzaffarbek Turobayev eine besondere Bedeutung.

Unser Landsmann wurde damit zum zweiten Mal Asienspiel-Sieger Er hatte bereits bei den vorangegangenen Asienspielen in seiner Gewichtsklasse die Goldmedaille gewonnen.

Nun hat Turobayev seiner Sammlung die Goldmedaille der Asienspiele Aichi–Nagoya 2026 hinzugefügt.

Ein weiterer großer Erfolg für den usbekischen Judosport

Turobayevs Meisterschaft ist ein weiterer wichtiger Erfolg für den usbekischen Judosport.

Unser Landsmann, der in einer der schwersten Gewichtsklassen der Asienspiele antrat, beendete den Wettbewerb als Champion.

Damit hat Muzaffarbek Turobayev die Ehre Usbekistans bei Aichi–Nagoya 2026 würdig verteidigt und unserer Delegation eine weitere Goldmedaille beschert.

Zur Information: Dies wurde vom Sportministerium der Republik Usbekistan gemeldet.