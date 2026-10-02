Die Preise für Samsung Galaxy S26 Flaggschiffe sind in Europa drastisch gestiegen

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Die Preise für Samsung Galaxy S26 Flaggschiffe sind in Europa drastisch gestiegen

Samsung hat unerwartet die Preise für seine neueste Flaggschiff-Smartphone-Serie auf dem europäischen Markt erhöht. Während es in der Technologiebranche üblich ist, dass neue Geräte nach dem Verkaufsstart mit der Zeit günstiger werden, wurde bei allen Modellen der Galaxy S26-Reihe das Gegenteil festgestellt: Sie sind teurer geworden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com betrifft die Preisanpassung gleichermaßen das Basismodell Galaxy S26, die mittlere Version Galaxy S26+ sowie das Spitzenmodell Galaxy S26 Ultra. Kunden müssen nun deutlich tiefer in die Tasche greifen, um diese Flaggschiff-Geräte zu erwerben.

Preisdynamik nach Modellen

Gemäß der aktualisierten Preispolitik kostet das Basismodell Galaxy S26 mit 256 GB Speicher nun 1100 Euro statt 1000 Euro. Die 512 GB-Variante dieses Modells stieg von 1200 Euro auf 1300 Euro. Auch das Galaxy S26+ wurde für jede Konfiguration um 100 Euro teurer; die 256 GB-Version kostet nun 1350 Euro, die 512 GB-Version liegt bei 1550 Euro.

Die größten Änderungen gab es bei der Ultra-Version, dem teuersten Vertreter der Serie. Insbesondere der Preis für das Galaxy S26 Ultra mit 1 TB internem Speicher stieg um 230 Euro von 1920 Euro auf satte 2150 Euro. Dies ist ein beachtlicher Preissprung für ein Flaggschiff, das sich damit zu einem der teuersten Smartphones auf dem Markt entwickelt hat.

Vergleich mit der Vorgängergeneration

Im Vergleich zu den Preisen der im letzten Jahr eingeführten Galaxy S25-Serie ist ein deutlicher Unterschied erkennbar. Zum Vergleich: Zum Verkaufsstart lag das Galaxy S25 mit 256 GB Speicher bei 960 Euro, das S25+ Modell bei 1170 Euro und das S25 Ultra bei etwa 1470 Euro. Die aktuelle Generation wird zu deutlich höheren Preisen angeboten als ihre Vorgänger.

Experten und Analysten weisen darauf hin, dass dieser Preisanstieg mit wirtschaftlichen Faktoren in der europäischen Region und veränderten Kosten für Bauteile zusammenhängen könnte. Interessanterweise betrifft die Preiserhöhung nur die Haupt-Flaggschiff-Serie; bemerkenswert ist, dass das Galaxy S26 FE davon unberührt blieb und sein Preis unverändert blieb.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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