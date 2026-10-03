Erstes großes Update für das Huawei Mate 90 Pro Max veröffentlicht

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Erstes großes Update für das Huawei Mate 90 Pro Max veröffentlicht

Huawei hat das erste große Software-Update für sein Flaggschiff-Smartphone, das Mate 90 Pro Max, veröffentlicht, das Anfang Oktober vorgestellt wurde. Laut ixbt.com bringt die Firmware mit einer Größe von etwa 745 MB neue Konnektivitätsfunktionen, KI-basierte Tools und eine Reihe von Systemverbesserungen auf das Gerät. Dies berichtet Ixbt.com .

Eine der wichtigsten und bemerkenswertesten Funktionen des neuen Updates ist die Unterstützung von vier Telefonnummern gleichzeitig. Das Smartphone kann zwei physische SIM-Karten und zwei eSIM-Nummern speichern. Dabei können drei der vier Nummern gleichzeitig im Standby-Modus sein, was die aktive Nutzung für Anrufe, Nachrichten und mobiles Internet gewährleistet.

KI- und Multimedia-Neuerungen

Die Funktionen der Galerie-App des Geräts wurden erheblich erweitert. Insbesondere analysiert die intelligente Bearbeitungsfunktion den Inhalt von Fotos und schlägt entsprechende Änderungen vor. Der Benutzer kann das gewünschte Ergebnis mit einfachen Textphrasen beschreiben, woraufhin die KI das Bild selbst bearbeitet. Zudem wurde ein Tool hinzugefügt, das normale Fotos und Live-Fotos in 3D Dynamic Photos umwandelt.

Auch der Video-Editor wurde um neue KI-Funktionen ergänzt. Das Mate 90 Pro Max kann ausgewählte Fotos und Videos automatisch analysieren und einen fertigen Clip mit virtuellen Kamerabewegungen und passender Musik erstellen. Ein separates Tool zur Klangverbesserung wurde eingeführt, um Sprach- und Musikaufnahmen zu optimieren.

Zusätzliche Konnektivitäts- und Schnittstellenverbesserungen

Huawei hat die Funktion Intimate Circle hinzugefügt, um die Kommunikation mit engen Verwandten und Familienmitgliedern zu erleichtern. Damit können Wetterdaten, Zeitpläne und Gesundheitswerte geteilt sowie Fernunterstützung durch Bildschirmfreigabe geleistet werden. Zudem wurde die Möglichkeit geschaffen, eigene Profile und Fotoalben für Haustiere zu erstellen.

Die Textanruffunktion funktioniert nun auch in Social-Media-Apps von Drittanbietern. Während eines Gesprächs wird die Sprache des Gesprächspartners automatisch in Text umgewandelt, während vom Benutzer eingegebene Nachrichten mittels Sprachsynthese in Audio umgewandelt werden. Zudem wurde das Benachrichtigungssystem aktualisiert, sodass das Gerät bestimmte Nachrichtentypen erkennt und relevante Informationen in Echtzeit in einem speziellen Fenster anzeigt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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