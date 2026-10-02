Neue Datenschutzfunktion für das Huawei Mate 90 Pro Max Smartphone vorgestellt

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Neue Datenschutzfunktion für das Huawei Mate 90 Pro Max Smartphone vorgestellt

Huawei hat einen weiteren wichtigen Schritt zur Erhöhung der Sicherheit und des Datenschutzes seiner neuesten Geräte unternommen. Laut ixbt.com wurde die Kombination aus dem neuen Huawei Mate 90 Pro Max Smartphone und dem Betriebssystem HarmonyOS 7 um eine „View Once“-Funktion (Einmalansicht) erweitert, die Nutzern beim Teilen von Fotos eine zusätzliche Schutzschicht bietet. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Diese neue Funktion zielt im Wesentlichen darauf ab, die Verbreitung persönlicher Daten und vertraulicher Aufnahmen zu verhindern. Mit dieser Funktion gesendete Fotos lassen sich auf dem Empfängergerät nur einmal öffnen und werden danach automatisch vollständig gelöscht. Dies ermöglicht es Nutzern, Bilder sicher zu teilen, ohne dass die Gegenseite diese speichern kann.

Wie funktioniert die neue Funktion?

In einem 41-sekündigen Video, das vom bekannten Insider Ice Universe und dem Experten Zhong Wenze veröffentlicht wurde, wurde die praktische Funktionsweise dieser Funktion deutlich demonstriert. Während der Vorführung tauschten zwei Huawei-Smartphones ein Bild von Pikachu aus. Sobald das Bild auf dem Empfängergerät geöffnet wurde, war es nur einmal sichtbar und wurde sofort unkenntlich gemacht, sodass ein erneutes Öffnen unmöglich war.

Die Softwareentwickler haben auch dem visuellen Aspekt dieses Prozesses besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Insbesondere beim Schließen des Fotos wird ein spezieller visueller Effekt angewendet, der an ein verbrennendes Foto erinnert. Solche Übergänge und flüssigen Animationen harmonieren mit dem Gesamtdesign der HarmonyOS 7-Oberfläche und verbessern das Nutzererlebnis weiter.

Zur Erinnerung: Diese Funktion, die nach der Vorstellung der Mate 90-Serie Anfang Oktober eingeführt wurde, unterstreicht den wachsenden Bedarf an Privatsphäre bei modernen Mobilgeräten. Huawei verbessert sein Ökosystem kontinuierlich und bietet Nutzern nicht nur hohe Leistung, sondern auch Werkzeuge, die Sicherheitslücken bei Daten schließen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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