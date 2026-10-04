Honor stellt seinen neuen kompakten elektrischen Kompressor vor

Die Marke Honor hat auf dem chinesischen Markt die Honor Life Air Pump Lite vorgestellt, einen tragbaren elektrischen Kompressor, der für das schnelle und bequeme Aufpumpen von Reifen für Autos, Motorräder, Fahrräder sowie für Sportgeräte konzipiert ist. Mit seinen kompakten Abmessungen und modernen Funktionen soll das Gerät ein zuverlässiger Begleiter im Alltag für Autofahrer und aktive Menschen werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com liegt der Preis des neuen Geräts bei 37 Dollar. Der tragbare Kompressor besticht durch seine geringen Maße: Das Gehäuse misst 160 × 63 × 62 mm und wiegt nur 583 Gramm. Der Hersteller gibt an, dass das Volumen des Geräts einer 500-ml-Wasserflasche entspricht.

Kompaktes Design und komfortable Bedienung

Dank seiner geringen Größe lässt sich die Honor Life Air Pump Lite problemlos in der Türablage oder sogar im Getränkehalter eines Autos verstauen. Auf der Vorderseite befindet sich ein digitales Display, das den aktuellen Druck präzise anzeigt und dem Benutzer die volle Kontrolle ermöglicht.

Das Display unterstützt vier gängige Maßeinheiten: PSI, bar, kPa und kgf/cm². Zudem kann der Benutzer den gewünschten Zieldruck voreinstellen, woraufhin das Gerät den Betrieb automatisch stoppt, sobald dieser erreicht ist.

Betriebsmodi und technische Möglichkeiten

Das Gerät bietet fünf Betriebsmodi für unterschiedliche Anforderungen. Dazu gehören Modi für Autos, Motorräder, Fahrräder, Bälle sowie ein benutzerdefinierter Modus. Die Leistung des Kompressors liegt bei 25–30 Litern pro Minute, wobei der maximale Druck bis zu 11 bar erreicht.

Nach Angaben des Herstellers kann das Gerät einen Fahrradreifen in etwa 42 Sekunden und einen Basketball in nur 17 Sekunden aufpumpen. Die tatsächliche Zeit kann natürlich je nach Größe des Objekts und dem Ausgangsdruck variieren.

Akkukapazität und zusätzlicher Schutz

Im Inneren der Honor Life Air Pump Lite befinden sich drei Akkuzellen mit jeweils 2500 mAh. Eine volle Ladung reicht aus, um vier Autoreifen oder bis zu 102 Basketbälle aufzupumpen. Der Ladevorgang erfolgt über einen modernen USB-C-Anschluss.

Zur Sicherheit ist der Kompressor mit Schutzsystemen gegen Überhitzung, Überstrom und Überspannung ausgestattet. Ein separater Luftkanal sorgt für eine effiziente Kühlung der internen Komponenten. Zudem ist an der Oberseite des Gehäuses eine integrierte Leuchte vorhanden, die bei Dunkelheit oder in Notfällen sehr nützlich ist.