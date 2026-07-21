Honor stellt erschwinglichen und kompakten 5G-Portabel-Router vor

Honor hat eine unerwartete Neuigkeit für Nutzer von mobilem Internet angekündigt. Die Marke hat offiziell ihren neuen, kompakten Router namens Honor Life 5G Portable WiFi auf den Markt gebracht. Dieses Gerät zeichnet sich nicht nur durch seinen erschwinglichen Preis aus, sondern auch durch die Fähigkeit, in Hochgeschwindigkeits-Netzwerken der fünften Generation zu arbeiten. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Ixbt.com wird das neue Gadget auf dem chinesischen Markt mit etwa 30 Dollar (199 Yuan) bewertet. Das Hauptmerkmal des Geräts ist seine Kompaktheit, da der Router nur 140 Gramm wiegt. Dies macht ihn sehr praktisch, um ihn bei täglichen Reisen oder Geschäftsreisen in der Tasche mitzuführen.

Technisch basiert der Honor Life 5G Portable WiFi auf einem von Huawei hergestellten HiSilicon-Chip. Das Gerät unterstützt den 5G RedCap-Standard. Diese Technologie ist eine vereinfachte Version der Netzwerke der fünften Generation, die speziell für kleine und energieeffiziente Geräte entwickelt wurde. Die maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit kann bis zu 286 Mbps erreichen.

Technische Möglichkeiten und Konnektivität

Der neue Router kann gleichzeitig bis zu 16 Geräte mit Internet versorgen. Dies ist nicht nur für den persönlichen Gebrauch ideal, sondern auch für kleine Teams oder Familienausflüge. Das Gerät arbeitet mit dem Wi-Fi 6-Standard und verfügt über eine automatische Umschaltfunktion zwischen den Frequenzen 2,4 GHz und 5 GHz.

Der Honor Life 5G Portable WiFi arbeitet stabil sowohl in 5G- als auch in 4G-Netzwerken. Diese Eigenschaft ermöglicht eine effektive Nutzung des Geräts in Gebieten, in denen die 5G-Abdeckung noch nicht vollständig ist, einschließlich einiger Regionen in Usbekistan. Auf der Vorderseite des Gehäuses befindet sich ein kleines Farbdisplay, das die aktuelle Geschwindigkeit, die Anzahl der verbundenen Benutzer und den Akkustand anzeigt.

Was die Autonomie betrifft, so ist der Router mit einem 5000 mAh Akku ausgestattet. Das Aufladen des Geräts erfolgt über einen modernen USB Type-C-Anschluss. Obwohl das Produkt derzeit für den chinesischen Binnenmarkt veröffentlicht wurde, wird erwartet, dass es in den kommenden Monaten auch auf dem globalen Markt, einschließlich der Länder Zentralasiens, erhältlich sein wird.