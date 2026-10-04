Huawei Mate 90 Pro Max Flaggschiff und neue Kirin 9050 Pro Fähigkeiten getestet

·4·Technologie
Huawei Mate 90 Pro Max Flaggschiff und neue Kirin 9050 Pro Fähigkeiten getestet

Das nächste Flaggschiff von Huawei, das Mate 90 Pro Max, und sein Herzstück, der neue Kirin 9050 Pro Prozessor, wurden von unabhängigen Experten einer Reihe von Tests unterzogen. Laut ixbt.com hat dieses Gerät bewiesen, dass es eine ernsthafte Konkurrenz für die Chips von Qualcomm, MediaTek und Apple darstellen kann, die derzeit führende Positionen auf dem Markt für Mobiltechnologie innehaben. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Laut der Analysequelle GeekBay weist der Prozessor der neuen Generation einen deutlichen Vorteil gegenüber seinem Vorgänger auf. Insbesondere hat sich das Gerät in einigen anspruchsvollen Gaming-Szenarien der Leistung moderner Flaggschiffe angenähert und diese in bestimmten Aspekten sogar übertroffen.

Innovative Technologie und Architektur

Der Kirin 9050 Pro Chip wurde von Huawei entwickelt und ist das erste SoC, das auf einer fortschrittlichen Technologie namens „LogicFolding“ basiert. Dieser Ansatz ermöglicht die vertikale Integration mehrerer aktiver Siliziumschichten. Dadurch wird eine deutliche Erhöhung der Transistordichte erreicht, ohne die Gesamtfläche des Dies proportional zu vergrößern.

Der Prozessor enthält eine 9-Kern-CPU, die 16 Threads unterstützt. Die Rechenkerne sind in vier Cluster unterteilt, darunter ein Ultra-High-Performance-Kern, zwei Performance-Kerne, vier energieeffiziente Kerne und zwei Ultra-Low-Power-Kerne. Laut Huawei-Daten ist die Multi-Core-CPU-Leistung um 23 %, die Grafikfähigkeiten um 40 % und die Geschwindigkeit von KI-gesteuerten NPU-Aufgaben um ganze 140 % gestiegen. Die Gesamtgeschwindigkeit des Geräts soll um 31 % zugenommen haben.

Gaming-Tests und Grafikfähigkeiten

Im beliebten Spiel Genshin Impact hielt das Mate 90 Pro Max eine stabile hohe Bildrate bei 890p-Auflösung und einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 4,2 W. Laut GeekBay zeigte das Smartphone in diesem Szenario eine höhere Effizienz im Vergleich zu einigen Geräten mit Snapdragon-Chips und näherte sich den fortschrittlichen Modellen mit Apple-Prozessoren an. Auch im Spiel Wuthering Waves stieg die Bildrate bei gleichzeitig gesunkenem Energieverbrauch im Vergleich zur Vorgängergeneration, was auf eine verbesserte Gesamteffizienz der Plattform hindeutet.

Die besten Ergebnisse werden bei Spielen erzielt, die speziell für HarmonyOS optimiert wurden. Wenn eine Anwendung nicht an die Plattform angepasst ist und über eine Übersetzungsschicht gestartet wird, werden einige Ressourcen für die Befehlskonvertierung aufgewendet, was die Effizienz verringert. Gleichzeitig hat Huawei intelligente HDR-Technologien hinzugefügt, die KI in Zusammenarbeit mit NPU und GPU nutzen, um Bilder zu skalieren, verbessertes Hardware-Raytracing zu bieten und den Dynamikbereich auch in Spielen zu erweitern, die HDR nativ nicht unterstützen.

Akkulaufzeit und Autonomie

Neben der gesteigerten Leistung hat sich auch die Akkulaufzeit des Smartphones verbessert. Das Mate 90 Pro Max ist mit einem 6800 mAh Akku anstelle der bisherigen 6000 mAh ausgestattet. Laut GeekBay-Testergebnissen konnte das Gerät mit einer Ladung 9 Stunden und 56 Minuten lang betrieben werden – das sind 1 Stunde und 42 Minuten mehr als beim Vorgängermodell.

HuaweiKirinSmartphonesTechnologieLeistung
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neue Datenschutzfunktion für das Huawei Mate 90 Pro Max Smartphone vorgestelltNeue Datenschutzfunktion für das Huawei Mate 90 Pro Max Smartphone vorgestellt2 Oktober 11:24Huawei Mate 90 Pro Max Flaggschiff vor offizieller Vorstellung präsentiertHuawei Mate 90 Pro Max Flaggschiff vor offizieller Vorstellung präsentiert30 September 18:28Huawei Mate 90 Pro Max Flaggschiff erscheint mit externem 1-Zoll-KameramodulHuawei Mate 90 Pro Max Flaggschiff erscheint mit externem 1-Zoll-Kameramodul25 September 13:20Flaggschiff Huawei Mate 90 Pro Max erhält leistungsstarke Kamera und ObjektivFlaggschiff Huawei Mate 90 Pro Max erhält leistungsstarke Kamera und Objektiv17 September 20:57Huawei Pura X Max in neuen Farben auf dem MarktHuawei Pura X Max in neuen Farben auf dem Markt13 September 11:56Huawei Pura X View vorgestellt: Breitbildschirm und 7000 mAh AkkuHuawei Pura X View vorgestellt: Breitbildschirm und 7000 mAh Akku7 September 15:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse