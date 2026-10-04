Huawei Mate 90 Pro Max Flaggschiff und neue Kirin 9050 Pro Fähigkeiten getestet

Das nächste Flaggschiff von Huawei, das Mate 90 Pro Max, und sein Herzstück, der neue Kirin 9050 Pro Prozessor, wurden von unabhängigen Experten einer Reihe von Tests unterzogen. Laut ixbt.com hat dieses Gerät bewiesen, dass es eine ernsthafte Konkurrenz für die Chips von Qualcomm, MediaTek und Apple darstellen kann, die derzeit führende Positionen auf dem Markt für Mobiltechnologie innehaben. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Laut der Analysequelle GeekBay weist der Prozessor der neuen Generation einen deutlichen Vorteil gegenüber seinem Vorgänger auf. Insbesondere hat sich das Gerät in einigen anspruchsvollen Gaming-Szenarien der Leistung moderner Flaggschiffe angenähert und diese in bestimmten Aspekten sogar übertroffen.

Innovative Technologie und Architektur

Der Kirin 9050 Pro Chip wurde von Huawei entwickelt und ist das erste SoC, das auf einer fortschrittlichen Technologie namens „LogicFolding“ basiert. Dieser Ansatz ermöglicht die vertikale Integration mehrerer aktiver Siliziumschichten. Dadurch wird eine deutliche Erhöhung der Transistordichte erreicht, ohne die Gesamtfläche des Dies proportional zu vergrößern.

Der Prozessor enthält eine 9-Kern-CPU, die 16 Threads unterstützt. Die Rechenkerne sind in vier Cluster unterteilt, darunter ein Ultra-High-Performance-Kern, zwei Performance-Kerne, vier energieeffiziente Kerne und zwei Ultra-Low-Power-Kerne. Laut Huawei-Daten ist die Multi-Core-CPU-Leistung um 23 %, die Grafikfähigkeiten um 40 % und die Geschwindigkeit von KI-gesteuerten NPU-Aufgaben um ganze 140 % gestiegen. Die Gesamtgeschwindigkeit des Geräts soll um 31 % zugenommen haben.

Gaming-Tests und Grafikfähigkeiten

Im beliebten Spiel Genshin Impact hielt das Mate 90 Pro Max eine stabile hohe Bildrate bei 890p-Auflösung und einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 4,2 W. Laut GeekBay zeigte das Smartphone in diesem Szenario eine höhere Effizienz im Vergleich zu einigen Geräten mit Snapdragon-Chips und näherte sich den fortschrittlichen Modellen mit Apple-Prozessoren an. Auch im Spiel Wuthering Waves stieg die Bildrate bei gleichzeitig gesunkenem Energieverbrauch im Vergleich zur Vorgängergeneration, was auf eine verbesserte Gesamteffizienz der Plattform hindeutet.

Die besten Ergebnisse werden bei Spielen erzielt, die speziell für HarmonyOS optimiert wurden. Wenn eine Anwendung nicht an die Plattform angepasst ist und über eine Übersetzungsschicht gestartet wird, werden einige Ressourcen für die Befehlskonvertierung aufgewendet, was die Effizienz verringert. Gleichzeitig hat Huawei intelligente HDR-Technologien hinzugefügt, die KI in Zusammenarbeit mit NPU und GPU nutzen, um Bilder zu skalieren, verbessertes Hardware-Raytracing zu bieten und den Dynamikbereich auch in Spielen zu erweitern, die HDR nativ nicht unterstützen.

Akkulaufzeit und Autonomie

Neben der gesteigerten Leistung hat sich auch die Akkulaufzeit des Smartphones verbessert. Das Mate 90 Pro Max ist mit einem 6800 mAh Akku anstelle der bisherigen 6000 mAh ausgestattet. Laut GeekBay-Testergebnissen konnte das Gerät mit einer Ladung 9 Stunden und 56 Minuten lang betrieben werden – das sind 1 Stunde und 42 Minuten mehr als beim Vorgängermodell.