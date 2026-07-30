Huawei bereitet die Präsentation des neuen MateBook Pro S Laptops vor

Die bekannte Technologiemarke Huawei hat ihr neues Flaggschiff-Laptop — das Modell MateBook Pro S — vor der offiziellen Präsentation der Öffentlichkeit vorgestellt. Laut ixbt.com weckt dieses Gerät auf dem Technologiemarkt großes Interesse aufgrund seiner fortschrittlichen technischen Spezifikationen, des ultraleichten Gehäuses und des einzigartigen Kamerasystems. Dies berichtet Ixbt.com Nachricht .

Einer der bemerkenswertesten Aspekte ist, dass das Laptop gerade einmal 798 Gramm wiegt. Dieser Wert gilt als eines der besten Ergebnisse auf dem Markt für Geräte mit einer Bildschirmdiagonale von 14 Zoll. So waren Experten beispielsweise überrascht, dass dieses neue Produkt um ganze 35 Prozent leichter ist als das 13-inch MacBook Air Modell.

Kirin-Prozessor und Leistung

Das Gerät ist mit dem Kirin XE90 Prozessor der neuesten Generation ausgestattet, der hohe Rechenleistung und Energieeffizienz bietet. Es wird erwartet, dass die Fähigkeiten der Plattform bei der Bewältigung alltäglicher komplexer Aufgaben und der Arbeit mit professioneller Software hervorragende Ergebnisse erzielen.

Den Käufern werden vielfältige Auswahlmöglichkeiten geboten, und das Laptop wird in Versionen mit 16 GB oder 32 GB RAM angeboten. Als Festspeicher sind schnelle SSD-Laufwerke mit einer Kapazität ab 512 GB verbaut. Um den Bedürfnissen moderner Benutzer gerecht zu werden, sind zudem zwei USB-C-Anschlüsse vorgesehen.

Warum hat das Laptop drei Kameras?

Eines der geheimnisvollsten und wichtigsten Merkmale des Geräts ist sein Kamera-Array. Neben der üblichen einzelnen Frontkamera befinden sich zwei weitere Kameras auf der Rückseite des Gehäusedeckels. Bisher wurden keine vollständigen Informationen über den genauen Zweck und die Eigenschaften dieser Kameras bereitgestellt.

Den Meisten Analysten zufolge könnten diese zusätzlichen Module ein komplexes Kamerasystem sein, das zusammen mit einem Tiefensensor oder LiDAR arbeitet. Der praktische Nutzen und die Funktionalität dieser technischen Neuerung werden in den kommenden Tagen geklärt.

Es wird erwartet, dass Huawei fünf verschiedene Farbvarianten für das neue MateBook Pro S anbietet. Die vollständige Präsentationsveranstaltung, bei der alle technischen Details, der Preis und das Veröffentlichungsdatum des Geräts bekannt gegeben werden sollen, ist für den 5. August dieses Jahres angesetzt.