Broadcom tritt in den Wettbewerb mit NVIDIA auf dem KI-Markt ein

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Broadcom tritt in den Wettbewerb mit NVIDIA auf dem KI-Markt ein

In einer Zeit rasanter Entwicklung der KI-Technologien verschärft sich der Kampf um die Marktführerschaft. Während NVIDIA in letzter Zeit als unangefochtener Marktführer in diesem Bereich galt, ist ein ernsthafter Konkurrent aufgetaucht, der das Monopol herausfordern könnte. Laut ixbt.com hat Broadcom mit dem südkoreanischen Giganten Samsung eine Vereinbarung über die Preise für Speicherchips getroffen, die den Konditionen von NVIDIA entspricht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Es ist bekannt, dass für die Herstellung moderner KI-Prozessoren enorme Mengen an speziellen Speicherressourcen erforderlich sind. Solche bedeutenden Preisnachlässe sind nicht leicht zu erreichen. Dies deutet darauf hin, dass Broadcom plant, seine Produkte, einschließlich maßgeschneiderter TPU-Chips (KI-Prozessoren), in naher Zukunft in großem Umfang zu verkaufen. Solch günstige Konditionen von Speicherlieferanten zu erhalten, ist ein Zeichen für groß angelegte Aufträge auf dem Markt.

Große Partnerschaft mit Anthropic

Zu den wichtigsten Kunden von Broadcom gehört das bekannte KI-Unternehmen Anthropic. Experten prognostizieren, dass Anthropic bis 2027 der größte Kunde von Broadcom werden dürfte. Das Unternehmen plant, seine Rechenkapazitäten auf Basis der von Broadcom hergestellten TPU-Chips zu erweitern.

Den Plänen zufolge beabsichtigt Anthropic, bis 2027 eine Rechenleistung von 5 GW zu erreichen. Bis 2028 soll sich dieser Wert auf 10 GW verdoppeln. Um eine derart groß angelegte Infrastruktur zu schaffen, muss Broadcom seine Produktionskapazitäten durch den Rückgriff auf Chips von Samsung maximieren.

Diese Prozesse zeigen, dass es auf dem globalen KI-Markt zu drastischen Veränderungen bei der Preispolitik und den Lieferketten kommt. Neben NVIDIA entwickelt sich Broadcom zu einem Hauptakteur und verschärft den Wettbewerb zwischen den Tech-Giganten. Dies könnte den Weg für fortschrittlichere und erschwinglichere KI-Lösungen in der Zukunft ebnen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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