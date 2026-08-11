Neue Yandex-Technologie: Splitvyu-Marke für Browser

Yandex hat beim russischen Amt Rostent offiziell die Eintragung einer neuen Marke namens „Splitvyu“ beantragt. Dieser Schritt ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der Integration von Technologien der künstlichen Intelligenz in die Browseroberflächen des Unternehmens, erklärt der Pressedienst. Diese Nachricht wird von Ixbt.com berichtet.

Nach Angaben aus der Datenbank des Föderalen Dienstes für geistiges Eigentum plant Yandex, die Marke in genau sieben Klassen der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen zu patentieren. Dazu gehören die Klassen 09, 35, 38, 39, 41, 42 und 45, die Software, digitale persönliche Assistenten und auf künstlicher Intelligenz basierende Dienste umfassen.

Die Verbindung von künstlicher Intelligenz und Browsern

Aus der Beschreibung des Antrags geht hervor, dass der Name „Splitvyu“ für einen speziellen Browsermodus verwendet werden könnte. Diese Funktion würde es Nutzern ermöglichen, innerhalb einer einzigen Oberfläche Webseiten zu durchsuchen und direkt mit einem Assistenten für künstliche Intelligenz zu kommunizieren.

Der wichtigste Vorteil der neuen Lösung besteht darin, dass Nutzer nicht in ein separates Fenster oder einen neuen Browser-Tab wechseln müssen. Alle Vorgänge werden in einer einheitlichen Arbeitsumgebung gebündelt, wodurch sich die Geschwindigkeit bei der Suche und Analyse von Informationen deutlich erhöht.

Die Digitale Umgebung der Zukunft

Nach Angaben von Unternehmensvertretern zeigt die Eintragung dieser Marke, dass moderne Browser zunehmend zu praktischen Umgebungen für die Arbeit mit Werkzeugen der künstlichen Intelligenz werden und nicht mehr nur dem Surfen im Internet dienen.

Da Assistenten für künstliche Intelligenz auf dem Markt für Informationstechnologie immer wichtiger werden, dürfte die Integration dieser Funktionalität in Browser die Nutzererfahrung auf eine neue Ebene heben. Zwar wurde noch kein Termin für die öffentliche Veröffentlichung des Projekts bekannt gegeben, doch die laufenden Arbeiten am Patentantrag deuten auf eine baldige Vorstellung der Technologie hin.