Neue Yandex-Technologie: Splitvyu-Marke für Browser

·33·Technologie
Neue Yandex-Technologie: Splitvyu-Marke für Browser

Yandex hat beim russischen Amt Rostent offiziell die Eintragung einer neuen Marke namens „Splitvyu“ beantragt. Dieser Schritt ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der Integration von Technologien der künstlichen Intelligenz in die Browseroberflächen des Unternehmens, erklärt der Pressedienst. Diese Nachricht wird von Ixbt.com berichtet.

Nach Angaben aus der Datenbank des Föderalen Dienstes für geistiges Eigentum plant Yandex, die Marke in genau sieben Klassen der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen zu patentieren. Dazu gehören die Klassen 09, 35, 38, 39, 41, 42 und 45, die Software, digitale persönliche Assistenten und auf künstlicher Intelligenz basierende Dienste umfassen.

Die Verbindung von künstlicher Intelligenz und Browsern

Aus der Beschreibung des Antrags geht hervor, dass der Name „Splitvyu“ für einen speziellen Browsermodus verwendet werden könnte. Diese Funktion würde es Nutzern ermöglichen, innerhalb einer einzigen Oberfläche Webseiten zu durchsuchen und direkt mit einem Assistenten für künstliche Intelligenz zu kommunizieren.

Der wichtigste Vorteil der neuen Lösung besteht darin, dass Nutzer nicht in ein separates Fenster oder einen neuen Browser-Tab wechseln müssen. Alle Vorgänge werden in einer einheitlichen Arbeitsumgebung gebündelt, wodurch sich die Geschwindigkeit bei der Suche und Analyse von Informationen deutlich erhöht.

Die Digitale Umgebung der Zukunft

Nach Angaben von Unternehmensvertretern zeigt die Eintragung dieser Marke, dass moderne Browser zunehmend zu praktischen Umgebungen für die Arbeit mit Werkzeugen der künstlichen Intelligenz werden und nicht mehr nur dem Surfen im Internet dienen.

Da Assistenten für künstliche Intelligenz auf dem Markt für Informationstechnologie immer wichtiger werden, dürfte die Integration dieser Funktionalität in Browser die Nutzererfahrung auf eine neue Ebene heben. Zwar wurde noch kein Termin für die öffentliche Veröffentlichung des Projekts bekannt gegeben, doch die laufenden Arbeiten am Patentantrag deuten auf eine baldige Vorstellung der Technologie hin.

YandexSplitvyuBrowserKünstliche IntelligenzSoftware
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Google Pixel 11 Pro XL im LeistungstestGoogle Pixel 11 Pro XL im LeistungstestHeute, 03:23Phia-Führung in Affiliate-Marketing-Skandal verwickeltPhia-Führung in Affiliate-Marketing-Skandal verwickeltHeute, 02:57Accel sammelt neuen 550-Millionen-Dollar-Fonds für Indien einAccel sammelt neuen 550-Millionen-Dollar-Fonds für Indien einHeute, 02:52NEC eröffnet neue KI-Abteilung, die ohne Menschen arbeitetNEC eröffnet neue KI-Abteilung, die ohne Menschen arbeitetHeute, 01:55Preise für NVIDIA GeForce RTX 50 Grafikkarten in den USA stark gestiegenPreise für NVIDIA GeForce RTX 50 Grafikkarten in den USA stark gestiegenHeute, 01:25Uber verkauft seine gesamte Beteiligung an der autonomen Lieferfirma Serve RoboticsUber verkauft seine gesamte Beteiligung an der autonomen Lieferfirma Serve RoboticsHeute, 01:23
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor