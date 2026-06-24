OpenAI stellt ersten Jalapeno-Prozessor vor: Ein ernsthafter Konkurrent für NVIDIA

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OpenAI stellt ersten Jalapeno-Prozessor vor: Ein ernsthafter Konkurrent für NVIDIA

OpenAI, der Schöpfer von ChatGPT, der die Welt der künstlichen Intelligenz revolutioniert hat, hat in Zusammenarbeit mit Broadcom seinen ersten eigenen Prozessor vorgestellt. Dieser intelligente Chip namens Jalapeno wurde speziell für die Datenverarbeitung und den effizienten Betrieb von Large Language Models (LLM) entwickelt und wird als ernsthafte Alternative zu den führenden NVIDIA-Produkten erwartet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet sagt.

Das Jalapeno-Projekt wurde offiziell unter Beteiligung von OpenAI-CEO Sam Altman, Präsident Greg Brockman und der Broadcom-Führung vorgestellt. Dieser Chip ist nicht nur ein weiterer Beschleuniger, sondern die erste Stufe einer mehrgenerationalen Computing-Plattform. Das in Zusammenarbeit mit Broadcom und Celestica von Grund auf neu entworfene Gerät wurde auf Basis eines tiefen Verständnisses der internen Funktionsmechanismen von AI-Modellen entwickelt.

Technologischer Vorsprung und Effizienz

Derzeit werden Engineering-Samples der Jalapeno-Chips unter Laborbedingungen getestet. Erste Ergebnisse zeigen, dass der neue Prozessor selbst komplexe Modelle wie GPT-5.3-Codex-Spark, die noch nicht öffentlich vorgestellt wurden, erfolgreich ausführt. Vor allem die Energieeffizienz des Chips (Leistung pro Watt) soll deutlich über der aktueller moderner Technologien liegen.

Laut Richard Honing, Leiter der Hardware-Programme bei OpenAI, ist die Jalapeno-Architektur darauf optimiert, Datenbewegungen zu minimieren und Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen auszubalancieren. Dies ermöglicht es, die tatsächliche Leistung des Chips an das theoretisch höchstmögliche Niveau heranzuführen.

Zukunftspläne und Produktion

Die Netzwerkchips der Tomahawk-Serie von Broadcom und deren fortschrittliche Technologien werden dabei helfen, die Jalapeno-Plattform in großem Maßstab zu produzieren. Diese Partnerschaft ist ein strategischer Schritt für OpenAI, um die Abhängigkeit von externen Lieferanten wie NVIDIA zu verringern und die Geschwindigkeit der eigenen Modelle zu erhöhen.

Der neue Chip wurde so flexibel gestaltet, dass er mit allen Arten von Large Language Models kompatibel ist. OpenAI verspricht, in den kommenden Monaten einen detaillierten technischen Bericht über die Leistung des Prozessors vorzulegen. Sollten sich die ersten Tests bestätigen, könnte Jalapeno das Kräfteverhältnis auf dem globalen Markt für AI-Infrastruktur komplett verändern.

Für Technologiebegeisterte und Entwickler in Usbekistan ist diese Nachricht von Bedeutung, da sie dazu führen könnte, dass ChatGPT-Dienste in Zukunft schneller und günstiger werden. Die Entwicklung proprietärer Chips verschärft den Wettbewerb im Bereich der künstlichen Intelligenz und eröffnet Endnutzern neue Möglichkeiten.

OpenAIJalapenoChatGPTBroadcomKünstliche Intelligenz
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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