Yandex Maps zeigt in Taschkent jetzt schattige Fußwege

·6·Technologie
Yandex Maps zeigt in Taschkent jetzt schattige Fußwege

Um das Fortbewegen an heißen Tagen in Taschkent angenehmer zu machen, bietet Yandex Maps jetzt spezielle „Zelyoniy“- (Grüne) Fußwege an. Die neue Funktion ermöglicht es Einwohnern und Besuchern, bei sengender Hitze die angenehmste Route mit mehr Bäumen und schattigen Bereichen auszuwählen. Die Initiative soll den täglichen Weg erleichtern und zugleich das sommerliche Klima der Hauptstadt berücksichtigen. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com vergleichen spezielle Algorithmen bei der Berechnung einer neuen Route mehrere wichtige Faktoren. Dazu zählen die gesamte Weglänge, die durchschnittliche Lufttemperatur, der Anteil offener sonniger Flächen und die Dichte der Baumkronen. Außerdem berücksichtigt das System, wie gleichmäßig sich sonnige und schattige Bereiche entlang der Strecke abwechseln.

Eine mit künstlicher Intelligenz erstellte digitale Karte

Für die Einführung dieser Funktion entwickelten Fachleute eine spezielle digitale Karte der Vegetationsbedeckung von Taschkent. Bei der Umsetzung des Projekts kam neuronale Netzwerktechnologie zum Einsatz, mit der Satellitenbilder des Stadtgebiets vollständig verarbeitet wurden. Die Software konnte die genaue Lage und Gesamtfläche der Baumkronen erfolgreich bestimmen.

Nach Angaben der Entwickler kann ein modernes Modell der künstlichen Intelligenz Bilder einer Fläche von 100 Quadratkilometern in nur ein bis zwei Minuten analysieren. Tests anhand von Kontrolldaten ergaben eine Genauigkeit der Objekterkennung von nahezu 90 Prozent. Das zeigt, dass der Algorithmus äußerst zuverlässig ist.

Nutzungsmöglichkeiten

Die neue „Zelyoniy“-Route lässt sich beim Planen eines gewöhnlichen Fußwegs einfach auswählen. Die Funktion kann beispielsweise auf dem Weg zur Metro, zu einer Bushaltestelle oder zu einem Geschäft sowie bei einem Spaziergang durch die Stadt aktiviert werden. Wenn für das angegebene Ziel eine schattige alternative Route verfügbar ist, erscheint sie sofort unter den vorgeschlagenen Optionen.

Nutzer können den angebotenen schattigen Weg hinsichtlich Zeit und Entfernung problemlos mit anderen herkömmlichen Routen vergleichen. So kann jeder je nach eigenen Vorlieben die angenehmste Strecke auswählen und seine Gesundheit an heißen Tagen schützen.

Yandex MapsTashkentNavigationKünstliche IntelligenzTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Apple verhandelt mit Medien über den Sprachassistenten SiriApple verhandelt mit Medien über den Sprachassistenten SiriHeute, 19:52Virgin Galactic verschiebt Raumflug des neuen Delta-Raumgleiters auf 2027Virgin Galactic verschiebt Raumflug des neuen Delta-Raumgleiters auf 2027Heute, 19:29USA erlauben privaten Unternehmen erstmals CyberangriffeUSA erlauben privaten Unternehmen erstmals CyberangriffeHeute, 19:28Xiaomi Bereitet Neues Smartphone Mit Faltbarem Display VorXiaomi Bereitet Neues Smartphone Mit Faltbarem Display VorHeute, 18:58Elon Musk Baut Ein Neues Minihard-Rechenzentrum In TennesseeElon Musk Baut Ein Neues Minihard-Rechenzentrum In TennesseeHeute, 18:22Neuer Block des Kernkraftwerks Tianwan wird in russisch-chinesischer Kooperation in Betrieb genommenNeuer Block des Kernkraftwerks Tianwan wird in russisch-chinesischer Kooperation in Betrieb genommenHeute, 17:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor