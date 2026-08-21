Experten von Tom’s Hardware haben den neuen Dell-XPS-13-Laptop getestet, der auf der Plattform Intel Wildcat Lake läuft. Das Gerät wird als direkter Rivale zu Apples günstigem MacBook Neo vorgestellt und dürfte dessen Position auf dem Markt deutlich verändern. Dies wurde von Ixbt.com berichtet.

Laut ixbt.com beginnt der Preis des neuen Dell XPS 13 bei 700 Dollar. Im Vergleich dazu kann dieses Modell Apples Produkt nicht nur beim Preis, sondern auch beim Design und Nutzungserlebnis übertreffen und wirkt in mancher Hinsicht sogar noch hochwertiger. Außerdem verfügt der Laptop über eine Tastaturbeleuchtung, zwei schnelle USB-C-Anschlüsse mit Unterstützung für DisplayPort 2.1 und das Aufladen und wiegt nur 1 kilogramm.

RAM- und Leistungstests

Während des Tests verglichen die Experten Versionen des Geräts mit 8 GB und 16 GB RAM. Dabei zeigte sich, dass 8 GB RAM für einen vollständigen Betrieb von Windows 11 nicht ausreichen. Besonders deutlich wurde dies bei 15 geöffneten identischen Browserfenstern: Das System mit 16 GB RAM lief deutlich flüssiger und stabiler.

Auch beim Wechsel zwischen Seiten war die 16-GB-Version schneller. Bei Systemen mit 8 GB wurde der Bildschirm kurz weiß, bevor eine Seite neu geladen wurde. Daher wird Nutzern, die im Multitasking-Modus arbeiten, empfohlen, Funktionen zum Einsparen von Speicher zu verwenden.

Technische Möglichkeiten und Akkulaufzeit

Bei der Leistung erreicht der Prozessor Intel Core 5 320 im Durchschnitt das Niveau des Apple A18 Pro. Das Dell-Gerät zeichnet sich jedoch durch einen deutlich schnelleren SSD-Speicher aus. Bei der Akkulaufzeit erzielte das Dell XPS 13 sogar etwas bessere Ergebnisse als das MacBook Neo.

Experten zufolge haben die von Apple gesetzten neuen Standards auch die Hersteller von Windows-Geräten zum Handeln bewegt. Der Wettbewerb in diesem Segment bietet Verbrauchern letztlich die Möglichkeit, einen hochwertigen und ansprechenden Laptop für weniger als 1.000 Dollar zu finden.