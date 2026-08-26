Xiaomi stellt neuen Graphen-Heizer vor, der in drei Sekunden aufheizt

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Xiaomi stellt neuen Graphen-Heizer vor, der in drei Sekunden aufheizt

Das Technologieunternehmen Xiaomi hat ein neues, kompaktes und hocheffizientes Heizgerät namens Mijia Graphene Heater C vorgestellt. Laut Ixbt.com wurde das Produkt auf der Crowdfunding-Plattform Youpin der Marke angekündigt, wobei der Verkaufsstart auf dem chinesischen Markt für den 2. September dieses Jahres geplant ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit wird das Heizgerät zu einem sehr erschwinglichen Preis angeboten. Der Preis des Produkts in der Crowdfunding-Kampagne beträgt nur 179 Yuan, was etwa 25 USD entspricht. Diese Preisstrategie soll das Gerät für Käufer attraktiver und zugänglicher machen.

Minimalistisches Design und Komfort

Das neue Gerät ist im markentypischen minimalistischen Stil gehalten und fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein. Die Abmessungen des Heizgeräts betragen 175 × 175 × 472 Millimeter bei einem Gewicht von nur etwa 1,65 Kilogramm.

An der Oberseite der Konstruktion befindet sich ein spezieller Regler zur Temperatursteuerung. Um den Transport des Geräts von Raum zu Raum zu erleichtern, ist an der Rückseite ein versteckter Tragegriff angebracht.

Schnelles Aufheizen und technische Spezifikationen

Der Mijia Graphene Heater C verfügt über eine 80-Grad-Schwenkfunktion, um die warme Luft gleichmäßig im Raum zu verteilen. Die Vorderseite ist mit einer breiten, gebogenen Öffnung und einem mikroperforierten Gitter ausgestattet, was für einen sanfteren und gleichmäßigeren Luftstrom sorgt.

Der Heizvorgang erfolgt durch ein modernes Graphen-Element und einen leistungsstarken Lüfter mit Gleichstrommotor. Laut Xiaomi erreicht das Gerät dank dieser Technologie seine Betriebstemperatur in nur 3 Sekunden.

Betriebsmodi und Leistung

Das Gerät bietet zwei Hauptleistungsstufen — 1200 Watt und 2000 Watt. Der Hersteller gibt an, dass bei maximaler Leistung etwa 10 Minuten ausreichen, um einen Raum spürbar aufzuheizen.

Dieses kompakte und preiswerte Heizgerät dürfte eine bequeme Lösung für die schnelle Beheizung von Wohnungen oder Büros an kühlen Tagen sein.

XiaomiGraphene HeaterTechnologieHeizgerätYoupin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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