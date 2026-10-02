Xiaomi 18 Pro und Samsung Galaxy S26 Ultra 200 MP Kameras im Vergleich

Einer der größten Wettbewerbe auf dem Smartphone-Markt steht wieder im Rampenlicht. Der bekannte Insider Ice Universe hat in seiner neuesten Analyse die Fähigkeiten der Flaggschiff-Gadgets direkt gegenübergestellt. Diesmal liegt der Fokus laut ixbt.com auf dem Potenzial der 200-MP-Kameras, und die Ergebnisse dürften Technikbegeisterte zum Nachdenken anregen. Dies berichtet Ixbt.com .

Technische Spezifikationen und Dateigrößenunterschiede

Beim Vergleich wurden beide Geräte im Modus mit ultrahoher Auflösung aufgenommen. Die Aufnahme des Xiaomi 18 Pro hat eine Auflösung von 12.288 × 16.384 Pixeln bzw. etwa 201 MP und eine Dateigröße von 82,38 MB. Das Modell Samsung Galaxy S26 Ultra nahm ein Bild mit 12.240 × 16.320 Pixeln auf, das eine Größe von 63,52 MB hatte.

Obwohl beide Fotos im JPEG-Format gespeichert wurden, war die Datei des Xiaomi-Modells fast 30 Prozent größer als die des Konkurrenten. Der Experte betont, dass dieser Wert nicht nur eine Zahl ist, sondern ein wesentlicher Indikator für die im Foto enthaltene Datenmenge.

Detaillierung und visuelle Unterschiede

Den Beobachtungen des Insiders zufolge ist der Hauptunterschied zwischen den Bildern besonders beim Zoomen sichtbar. In schwierigen Bereichen, die reich an kleinen Blättern, dünnen Zweigen und anderen komplexen hochfrequenten Texturen sind, konnte das Xiaomi 18 Pro mehr feine Details bewahren.

Darüber hinaus zeichnete sich das Flaggschiff der chinesischen Marke durch eine bessere Darstellung der Objektintegrität aus. Dieses Bild hat gesättigtere Farben und wirkt visuell schärfer. Selbst mit bloßem Auge verliert das Bild nicht an Ausdruckskraft, und bei Vergrößerung wird ein hohes Maß an Detailreichtum sichtbar.

Sensorfähigkeiten und Schlussfolgerungen

Experten betonen, dass die Dateigröße nicht immer direkt die Bildqualität bestimmt. In diesem Fall stellte sich jedoch heraus, dass die zusätzliche Größe genau den erhaltenen Details entspricht.

Der Analyse zufolge wurde festgestellt, dass der HP2-Sensor im Samsung Galaxy S26 Ultra in den komplexesten Szenen langsam in die Jahre kommt. Die Samsung-Kamera ist nach wie vor in der Lage, riesige Datenmengen aufzuzeichnen, aber im direkten Vergleich im 200-MP-Modus wurde anerkannt, dass das Xiaomi 18 Pro die Führung übernommen hat.