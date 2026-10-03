Xiaomi präsentiert neue Generation des Haarglätters

Der chinesische Technologieriese Xiaomi hat seinen kabellosen Haarglätter der zweiten Generation, den Mijia Wireless Hair Straightener 2, auf den Markt gebracht. Laut ixbt.com bietet das neue Gerät im Vergleich zur Vorgängergeneration eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit, erweiterte Lademöglichkeiten sowie ein aktualisiertes Heizsystem, und das zu einem Preis von nur 45 Dollar. Dies berichtet Ixbt.com in einem Bericht.

Der Hauptfokus liegt auf der Erhöhung der Autonomie des Geräts. Den Ingenieuren von Xiaomi ist es gelungen, die Akkukapazität um 56 % zu steigern, was dem Kamm eine kontinuierliche Betriebsdauer von bis zu 70 Minuten ohne Netzanschluss ermöglicht. Diese Lösung bietet großen Komfort für Nutzer, die gerne reisen oder ständig unterwegs sind.

Technische Möglichkeiten und Sicherheit

Das Gerät nutzt einen USB-C-Anschluss zum Laden und unterstützt 5 V und 3 A Leistung. Dadurch können Nutzer den Kamm nicht nur über ein Standard-Netzteil, sondern auch über kompatible externe Powerbanks aufladen. Der Heizvorgang erfolgt mittels einer speziellen PI-Folie, wobei dem Nutzer drei Temperaturmodi zur Verfügung stehen: 160, 180 und 200 Grad Celsius.

Ein integriertes Display am Gehäuse zeigt die aktuelle Temperatur, den Akkustand und den Gerätestatus an. Zur Aufrechterhaltung einer stabilen Temperatur ist ein NTC-Controller verbaut, der laut Angaben die Temperatur misst und das Heizniveau bei Bedarf bis zu 500 Mal pro Sekunde anpasst.

Konstruktion und Komfort

Auch am Design des neuen Modells wurden Änderungen vorgenommen, wobei die Anzahl der Zinken auf 52 erhöht wurde. Zudem gab der Hersteller an, dass das integrierte Ionisierungssystem insgesamt 37 Millionen positive und negative Ionen erzeugt – konkret 18 Millionen positive und 19 Millionen negative Ionen. Dies hilft, statische Elektrizität zu reduzieren und das Haar zu bändigen.

Um die Sicherheit bei der Anwendung zu gewährleisten, verfügt das Gehäuse über eine doppelte Wärmeisolierung zum Schutz vor Überhitzung. Das Gerät wiegt 330 Gramm und hat die Maße 206,5 × 47 × 46,5 Millimeter. Ein separater Sperrmechanismus verhindert ein versehentliches Einschalten beim Transport im Gepäck.

Der Mijia Wireless Hair Straightener 2 ist in den Farben Gold und Violett erhältlich. Im Lieferumfang sind der Kamm selbst, ein USB-Kabel sowie eine spezielle Aufbewahrungstasche enthalten, was den täglichen Gebrauch noch komfortabler macht.