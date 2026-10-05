Kommende MacBook Pro Laptops mit OLED-Bildschirmen werden deutlich leichter

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Kommende MacBook Pro Laptops mit OLED-Bildschirmen werden deutlich leichter

Die neue Generation der MacBook Pro Laptops, die Apple derzeit entwickelt, wird nicht nur mit OLED-Bildschirmen ausgestattet sein, sondern auch ein deutlich geringeres Gewicht als die aktuellen Modelle aufweisen. Dies berichtete Bloomberg unter Berufung auf eigene Quellen. In einer Zeit, in der die Handlichkeit und das geringe Gewicht mobiler Geräte zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen auf dem modernen Technologiemarkt gehören, stellt diese Änderung eine wichtige Neuerung für die Nutzer dar. Dies berichtet Ixbt.com .

Grundlegende Änderung der internen Struktur

Berichten zufolge haben die Ingenieure von Apple das Innenleben der Laptops neu konzipiert. Das Unternehmen konnte die Größe vieler Komponenten reduzieren und deren Anordnung optimieren. Genau diese technische Lösung ermöglichte eine deutliche Verringerung des Gehäusegewichts. Obwohl das genaue Gewicht der neuen Geräte noch nicht bekannt ist, betonen Quellen, dass der Unterschied sehr deutlich sein wird.

Die derzeit erhältlichen MacBook Pro Modelle lagen bei ihrem Gewicht leicht hinter der Konkurrenz zurück. Konkret wiegt die 14-Zoll-Version der aktuellen Generation 1,55–1,62 kg, während die größere 16-Zoll-Version 2,14–2,15 kg auf die Waage bringt. Es wird erwartet, dass die neuen OLED-Modelle zu den leichtesten und handlichsten professionellen Laptops auf dem Markt gehören werden.

Erwartete technische Spezifikationen

Laut Bloomberg werden die Laptops der neuen Generation nicht nur neue Displays und ein leichteres Gehäuse mitbringen, sondern auch eine Reihe weiterer Design- und Funktionsänderungen. Insbesondere wird erwartet, dass die Geräte über Touch-Panels verfügen und am oberen Bildschirmrand die moderne Dynamic Island Aussparung erhalten. Auch die Gesamtdicke der Laptops wird deutlich reduziert.

Die Vorstellung dieser fortschrittlichen Geräte ist traditionell für die Herbstmonate dieses Jahres geplant. Experten und Technikbegeisterte können die Apple Laptops im Oktober oder November dieses Jahres erwarten. Der Übergang zur OLED-Technologie und die Verbesserung der Gehäusekonstruktion werden als wichtiger Schritt für Apple und den gesamten Laptop-Markt prognostiziert.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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