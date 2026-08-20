Samsung präsentiert das weltweit erste OLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von 300 Gs

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung präsentierte auf der Ausstellung IMID 2026 in Pusan seine neuesten Entwicklungen. Unter den vorgestellten Innovationen stach ein einzigartiges 16-Zoll-OLED-Panel für Laptops mit einer Bildwiederholrate von 300 Gs besonders hervor. Laut ixbt.com handelt es sich um die weltweit erste Lösung dieser Art. Ixbt.com berichtet .

Diese fortschrittliche Displaytechnologie dürfte einen bedeutenden Wandel auf dem Markt für Geräte einleiten, die hohe Leistung und eine hervorragende Bildqualität erfordern. Obwohl die technischen Details des neuen Panels bislang begrenzt sind, bewerten Experten es als wichtigen Schritt in der Entwicklung moderner Mobiltechnologie.

Technische Daten und Funktionen

Den während der Präsentation veröffentlichten Informationen zufolge verfügt das OLED-Display der nächsten Generation über eine Diagonale von 16 Zoll und unterstützt das Breitbildformat im Seitenverhältnis 16:9. Außerdem wurde bestätigt, dass der Bildschirm eine hohe 2,5K-Auflösung bietet.

Der Hersteller hat bislang keine genauen Angaben zur Helligkeit des Displays gemacht. Da der Bildschirm jedoch auf einer völlig neuen technologischen Basis entwickelt wurde, ist davon auszugehen, dass es bei Helligkeit und Farbdarstellung keine Probleme geben wird.

Neue Möglichkeiten für Gamer

Diese Hightech-Displays sind in erster Linie für die neuesten fortschrittlichen Gaming-Laptops vorgesehen. Eine Bildwiederholrate von 300 Gs sorgt in dynamischen Szenen für außergewöhnlich flüssige Bilder und bietet besonders Fans von E-Sport und Spielen mit schnellen Bewegungen einen großen Vorteil.

Samsung hat jedoch noch nicht offiziell bekannt gegeben, wann die ersten kommerziellen Produkte mit diesen Displays auf den Markt kommen oder welche Marken die Panels verwenden werden.