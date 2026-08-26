HP stellt das erschwingliche und ausdauernde OmniBook 3 Notebook vor

·38·Technologie
HP stellt das erschwingliche und ausdauernde OmniBook 3 Notebook vor

Trotz der komplexen Situation bei den Speicherpreisen auf dem Weltmarkt bringen Technologieunternehmen weiterhin Geräte auf den Markt, die gleichzeitig erschwinglich, leicht und langlebig sind. Laut ixbt.com hat HP das neue OmniBook 3 Notebook vorgestellt, das Käufern für nur 550 Dollar angeboten wird. Dies berichtet Ixbt.com .

Diese Preispolitik ist darauf zurückzuführen, dass das Gerät ursprünglich für 500 Dollar auf den Markt kam und sich der Rabattbetrag später änderte. Derzeit wurde der ursprüngliche Rabatt von 100 Dollar halbiert, und das Notebook kann ohne Aktion oder Rabatt für 600 Dollar erworben werden. Dennoch bleibt dies angesichts der gebotenen Funktionen eines der wettbewerbsfähigsten Angebote in diesem Segment.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Eines der Hauptmerkmale des Geräts ist der Prozessor. Das Notebook ist mit dem Snapdragon X X1-26-100 Chip aus der Snapdragon X Serie ausgestattet. Experten weisen darauf hin, dass die Rechenleistung aufgrund der ersten Prozessorgeneration nicht sehr hoch ist und auf eher bescheidene Werte begrenzt bleibt.

Die moderate Leistung wird jedoch durch die Akkulaufzeit voll ausgeglichen. Laut HP-Vertretern kann das Gerät mit einer einzigen Ladung bis zu 42 Stunden autonom arbeiten. Dieser hohe Wert wird durch einen 60 Wh Akku und eine energieeffiziente Plattform erreicht.

Display- und Schnittstellenoptionen

Das neue Modell ist mit einem hochwertigen Display ausgestattet, das den Anforderungen moderner Nutzer gerecht wird. Das Notebook verfügt über einen 14-Zoll OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 1200p. Es gibt jedoch einige Einschränkungen bei der Bildschirmhelligkeit – die maximale Helligkeit beträgt nur 300 cd/m².

Die technischen Spezifikationen und Anschlussmöglichkeiten des Geräts sind für tägliche Aufgaben ausreichend. Das Notebook ist mit folgenden Komponenten ausgestattet:

  • 8 GB RAM
  • 256 GB SSD Speicher
  • Zwei USB-C und zwei USB-A Anschlüsse
  • HDMI-Anschluss und ein klassischer Kopfhöreranschluss
  • Wi-Fi 6E Funkmodul
Trotz all dieser Komponenten und eines robusten Akkus wiegt das Notebook nur 1,4 Kilogramm. Dies macht es zu einer bequemen Wahl für Studenten, die es ständig bei sich tragen, und für Mitarbeiter, die häufig reisen.

HPOmniBook 3NotebookSnapdragonOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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