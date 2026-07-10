Preis für das leistungsstärkste MacBook Pro erreicht Rekord: M5 Max Modell jetzt über 10.000 Dollar

Apple hat die Preise für seine leistungsstärksten Laptops erneut erhöht. Nach den jüngsten Änderungen hat der Preis für das MacBook Pro in der Maximalkonfiguration die psychologische Marke von 10.000 Dollar überschritten. Dies sorgt für große Diskussionen unter professionellen Anwendern und Technik-Enthusiasten, da der Preis des Geräts in kurzer Zeit erheblich gestiegen ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie das Portal ixbt.com berichtet, ist die Top-Version des MacBook Pro mit M5 Max Prozessor bereits zum zweiten Mal teurer geworden. Zuvor lag der Preis für dieses Gerät bei 9.200 Dollar. Nun müssen Käufer für dieses Modell mindestens 10.000 Dollar bezahlen. Wählt der Nutzer das spezielle Nano-Textur-Displayglas, kann der Preis auf bis zu 10.150 Dollar steigen.

Gründe für den drastischen Preisanstieg

Analysten weisen darauf hin, dass die Preise für Apple-Laptops in zwei Schritten um insgesamt 3.000 Dollar bzw. fast 40 Prozent gestiegen sind. Der Hauptgrund für diesen starken Anstieg liegt in den weltweit steigenden Kosten für Komponenten, insbesondere für RAM und SSD-Speicher. Apples Verwendung hochwertigster Komponenten in seinen Premium-Modellen führt direkt zu den Preiserhöhungen.

Das MacBook Pro in der Top-Konfiguration bietet technisch beeindruckende Spezifikationen. Es ist mit 128 GB RAM und einer riesigen 8 TB SSD ausgestattet. Solche Ressourcen sind primär für Profis gedacht, die mit komplexem 3D-Modelling, 8K-Videoschnitt und AI-Algorithmen arbeiten.

Markt in Usbekistan und globale Trends

Die Nachfrage nach Apple-Produkten in Usbekistan war schon immer konstant hoch. Der Preis von 10.000 Dollar macht dieses Laptop auf dem lokalen Markt jedoch zu einem exklusiven Produkt für einen sehr kleinen Nutzerkreis. Zum Vergleich: Für diesen Betrag könnte man auf dem usbekischen Automarkt eine Mittelklasse-Limousine erwerben.

Es ist auch erwähnenswert, dass Apple nicht nur die Preise für Laptops, sondern auch für Tablets und andere PCs überarbeitet. Die Preispolitik des Unternehmens zeigt, dass es sich an die Inflation in der Weltwirtschaft und die steigenden Logistikkosten anpasst. Es ist wahrscheinlich, dass auch andere Tech-Giganten die Preise ihrer Geräte in Zukunft erhöhen werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das MacBook Pro mit M5 Max Chip nicht mehr nur ein Arbeitsgerät ist, sondern ein Symbol für Luxus und den technologischen Gipfel. Für professionelle Studios und große IT-Unternehmen mag sich diese Anschaffung lohnen, doch für normale Nutzer dürfte der Fokus weiterhin auf den vergleichsweise erschwinglicheren Air- oder Basis-Pro-Modellen liegen.