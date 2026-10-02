Apple gibt einzigartige Merkmale des faltbaren iPhone Duo-Bildschirms bekannt

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Apple gibt einzigartige Merkmale des faltbaren iPhone Duo-Bildschirms bekannt

Der US-Technologieriese Apple hat sich zu den hitzigen Diskussionen um sein kommendes faltbares Smartphone, das iPhone Duo, geäußert. Laut ixbt.com kann die Falte auf dem inneren Bildschirm des Geräts, sollte sie den Benutzer stören, durch den Austausch einer speziellen Schutzschicht erneuert werden. Dies berichtete Ixbt.com berichtet.

Kate Bergeron, Apples Vice President of Hardware Engineering, bestätigte, dass das Design des neuen Geräts darauf ausgelegt ist, den Benutzern zusätzlichen Komfort zu bieten. Experten haben lange an einer speziellen nanokristallinen Beschichtung für faltbare Bildschirme gearbeitet.

Display-Fähigkeiten und Schutzschicht

Diese nanostrukturierte Schutzschicht ist über dem 7,6-Zoll flexiblen OLED-Display angebracht und dient dazu, Lichtreflexionen zu reduzieren und die Faltlinie in der Mitte des Panels visuell zu kaschieren. Laut Unternehmensvertretern ist diese Beschichtung sehr langlebig, jedoch kann die Falte mit der Zeit sichtbar werden.

Sollte dieser Zustand für den Benutzer unangenehm sein, hat er die Möglichkeit, die Schutzschicht durch eine neue zu ersetzen. Insbesondere wurde bekannt gegeben, dass für Kunden in den USA mit AppleCare+ die Kosten für diesen Vorgang nur 20 USD betragen.

Technische Daten und Gehäusedesign

Der interne Super Retina XDR-Bildschirm des Smartphones hat eine Auflösung von 1878 × 2670 Pixeln und eine Dichte von 430 Pixeln pro Zoll. Das externe Panel ist 5,4 Zoll groß, hat eine Auflösung von 1398 × 2034 Pixeln und eine Dichte von 460 ppi. Beide Displays unterstützen adaptive Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz mittels ProMotion-Technologie sowie HDR- und True Tone-Funktionen.

Die maximale Helligkeit des Geräts im Freien beträgt 3000 Nits bei einem Kontrastverhältnis von 2.000.000:1. Das Gehäuse des iPhone Duo besteht aus robustem Titan, wobei Vorder- und Rückseite mit Ceramic Shield-Glas bedeckt sind. Die Dicke des Geräts beträgt im ausgeklappten Zustand 5,2 mm und im zusammengeklappten Zustand 11,3 mm, bei einem Gewicht von 254 Gramm.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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