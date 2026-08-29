NASA beginnt eine neue Phase der Weltraumforschung

Die NASA bereitet eine der größten Himmelsdurchmusterungen in der Geschichte der Menschheit vor. Das neue Weltraumteleskop der Agentur, Nancy Grace Roman, soll einen riesigen Schritt bei der Erforschung der Geheimnisse des Universums machen, einschließlich der Untersuchung von mehr als zwei Milliarden Galaxien. Es wird erwartet, dass dieses gewaltige wissenschaftliche Projekt einen Wendepunkt beim Verständnis der Expansion des Universums, der Natur der Dunklen Energie und der Sternentwicklung darstellt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet, betonte die Projektwissenschaftlerin Julie McEnery, dass der Hauptvorteil des neuen Observatoriums sein weites Sichtfeld sei. Dieses Teleskop ist in der Lage, zu jedem Zeitpunkt einen etwa hundertmal größeren Himmelsausschnitt zu erfassen als das Hubble-Teleskop. Dies erhöht die Geschwindigkeit astronomischer Beobachtungen drastisch.

Die Geschwindigkeit der Weltraumforschung wird drastisch zunehmen

Der Hochgeschwindigkeitsbetrieb des Teleskops wird den Weg ebnen, um groß angelegte Studien mehr als tausendmal schneller durchzuführen. Experten vergleichen, dass eine Studie, für die das Hubble-Teleskop fast hundert Jahre benötigen würde, von Nancy Grace Roman in nur einem Monat abgeschlossen werden kann. Zudem könnte das Instrument innerhalb dieses kurzen Zeitraums bei seiner Durchmusterung der Milchstraße bis zu 20 Milliarden Sterne erfassen.

Nach Schätzungen der NASA wird dieser Datensatz voraussichtlich zum größten Katalog astronomischer Objekte in der Geschichte werden. Das Volumen der gewonnenen Daten ist entsprechend enorm; um das größte Bild in voller Auflösung darzustellen, wären mehr als eine halbe Million 4K-Fernsehbildschirme erforderlich.

Wissenschaftliche Aufgaben und zukünftige Forschung

Eine der zentralen wissenschaftlichen Aufgaben des Observatoriums besteht darin, die Geschichte der Expansion des Universums und die Entstehung seiner großräumigen Strukturen zu untersuchen. Die Beobachtung von Milliarden von Galaxien wird es Wissenschaftlern ermöglichen, die Verteilung der Materie und die geheimnisvolle Natur der Dunklen Energie präziser zu erforschen.

Es ist erwähnenswert, dass dieses moderne Observatorium nach der bedeutenden amerikanischen Astronomin Nancy Grace Roman benannt ist, die eine unvergleichliche Rolle beim Aufbau des Weltraumastronomie-Programms der NASA spielte. Es besteht die Zuversicht, dass das neue Raumfahrzeug, das ihren Namen trägt, Antworten auf viele Rätsel der modernen Wissenschaft finden wird.