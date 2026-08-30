SpaceX fordert Blockierung von Viasat-Satellit

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SpaceX fordert Blockierung von Viasat-Satellit

Das zu Elon Musk gehörende Unternehmen SpaceX hat bei der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) beantragt, dem neuesten Raumfahrzeug von Viasat den Betrieb auf dem heimischen Markt zu untersagen. Als Grund für diesen Antrag werden mögliche schwerwiegende Störungen des Starlink-Internetnetzwerks sowie Funkfrequenzkonflikte genannt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com fordern SpaceX-Vertreter die FCC auf, den Betrieb des Viasat-3 F2-Satelliten innerhalb der USA einzuschränken. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieses Raumfahrzeug die Netzstabilität bei der Bereitstellung von Internetdiensten für Verbraucher negativ beeinflussen und eine Reihe von Schwierigkeiten für Kunden verursachen könnte.

Verhandlungen ohne Ergebnis beendet

Den veröffentlichten Informationen zufolge liegt das Hauptproblem darin, dass zwischen den beiden Unternehmen keine Einigung über die Frequenzkoordinierung erzielt werden konnte. Vertreter von SpaceX betonen, dass trotz ausreichender Zeit zur Behebung technischer Differenzen und zur Frequenzzuteilung in der Praxis keine ernsthaften Verhandlungen stattgefunden haben.

David Goldman, Vizepräsident für Satellitenpolitik bei SpaceX, legte seine Einwände in einem 25-seitigen offiziellen Dokument dar. Ihm zufolge hat Viasat trotz einer Frist von mehr als fünf Jahren zur Erfüllung der in den Lizenzbedingungen festgelegten Koordinierungsprozesse keine praktischen Schritte unternommen.

Konflikt im Frequenzbereich

In dem Antrag wird darauf hingewiesen, dass Viasat weiterhin in Ka-Bändern operiert, die für nicht-geostationäre Satellitenumlaufbahnen (NGSO) vorgesehen sind. Dies könnte den Betrieb des Starlink-Netzwerks technisch behindern und zu Funkfrequenzüberschneidungen führen.

Da die Zahl der Anbieter, die weltweit satellitengestützte Internetdienste anbieten, zunimmt, verschärft sich der Wettbewerb um orbitale Frequenzen. Unter diesen Bedingungen ist es natürlich, dass technische Differenzen zwischen Unternehmen nicht nur diese selbst, sondern auch die Endverbraucher betreffen.

Bisher hat die US-amerikanische Federal Communications Commission noch keine endgültige Entscheidung über den Antrag von SpaceX bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass die Regulierungsbehörde die Argumente beider Seiten prüft und eine Entscheidung trifft, die die Interessen der Verbraucher des Landes schützt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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