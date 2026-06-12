Mistral AI könnte neue Investitionen mit einer Bewertung von 20 Milliarden Euro erhalten

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Mistral AI könnte neue Investitionen mit einer Bewertung von 20 Milliarden Euro erhalten

Das französische Labor Mistral AI führt erste Gespräche über die Aufnahme von rund 3 Milliarden Euro (3,5 Milliarden Dollar). Wie Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, wird erwartet, dass diese Finanzierungsrunde den Gesamtwert des Unternehmens auf 20 Milliarden Euro steigern wird. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Sollte dieser Deal zustande kommen, würde sich die Bewertung des Unternehmens gegenüber den 11,7 Milliarden Euro aus der Series C-Runde im vergangenen September fast verdoppeln. Das 2023 gegründete Unternehmen Mistral AI ist eines der führenden europäischen Startups im Bereich der künstlichen Intelligenz und hat sich zum Ziel gesetzt, fortschrittliche Technologien für alle zugänglich zu machen.

Im Gegensatz zu seinen amerikanischen Konkurrenten hat Mistral einen offeneren Ansatz für die Entwicklung von KI gewählt. Das Unternehmen stellt einige seiner großen Sprachmodelle mit offenen Gewichten (open weights) zur Verfügung, was es den Nutzern ermöglicht, die Modelle an ihre Bedürfnisse anzupassen. Gleichzeitig werden auch geschlossene Modelle für spezielle Aufgaben wie Programmierung, Stimmenklonierung und Texterkennung angeboten.

In einer Zeit, in der europäische Länder versuchen, ihre Abhängigkeit von amerikanischer Technologie zu verringern, positioniert sich Mistral als sichere und "souveräne" Alternative. Das Unternehmen baut ein Rechenzentrum in der Nähe von Paris auf und hat Partnerschaften mit der französischen Armee, der luxemburgischen Regierung und mehreren großen europäischen Unternehmen geschlossen.

Dennoch hat Mistral bisher insgesamt etwa 4 Milliarden Dollar aufgebracht, was deutlich weniger ist als die Investitionen, die von US-Giganten wie OpenAI (186 Milliarden Dollar) und Anthropic (161,25 Milliarden Dollar) angezogen wurden. Die hohen Bewertungen der amerikanischen Labore spiegeln ihren Vorsprung bei Umsatz, Modellakzeptanz und Unternehmensnachfrage wider.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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