Britische Designer präsentieren eine neue Idee: Schach auf einem rotierenden Zylinder

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Britische Designer präsentieren eine neue Idee: Schach auf einem rotierenden Zylinder

Das britische Designstudio Design by Joffey hat ein ungewöhnliches Projekt vorgestellt, das einen neuen Ansatz für das Schachspiel bietet. Die Designer haben das klassische Schachbrett in eine rotierende zylindrische Installation verwandelt. Dieses Konzept könnte die traditionellen Spielregeln verändern, wobei für das neue Schachspiel bisher noch keine spezifischen Regeln entwickelt wurden.

Im Rahmen des Projekts wurde ein Standard-Schachbrett als zylindrische Skulptur gestaltet. Die Schachfiguren sind mit Magneten ausgestattet, damit sie beim Bewegen oder Drehen des Bretts nicht herunterfallen. Diese Lösung ermöglicht es, die Figuren auf der gekrümmten Oberfläche zu fixieren und das Spiel in dieser Form fortzusetzen.

Das Besondere an dem zylindrischen Brett ist, dass die Spieler nicht alle Felder gleichzeitig überblicken können. Daher müssen sie das Brett regelmäßig drehen, um die Spielsituation zu verfolgen. Die Designer beabsichtigen, genau durch diese Eigenschaft eine Neuerung in die traditionelle Logik des Schachs einzubringen.

Ein blau-weiß kariertes zylindrisches Schachbrett mit befestigten Schachfiguren.

Wie diese Idee jedoch in der Praxis umgesetzt werden kann, ist bisher unklar. Die Autoren haben noch keine neuen Spielregeln für das zylindrische Brett entwickelt. Daher bleibt offen, wie die Figuren gezogen werden, wie man den Gegner schachmatt setzt und wie der Spielablauf genau aussehen soll.

Auch beim Design des Sets wurde eine spezielle Lösung gewählt. Anstelle der üblichen schwarzen Farbe haben die Designer Blau verwendet. Der Kontrast zwischen Blau und Weiß ermöglicht es, die Figuren leicht voneinander zu unterscheiden. Gleichzeitig wurde das traditionelle Aussehen der Schachfiguren beibehalten. Das bedeutet, dass die Spieler die Formen von Springer, Dame und anderen Figuren nicht neu lernen oder sich einprägen müssen.

Bisher bleibt dieses Projekt nur ein Konzept. Eine Massenproduktion ist nicht geplant. Daher werden Schachbegeisterte in naher Zukunft wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben, auf einem rotierenden zylindrischen Brett zu spielen.

Design by JoffeySchachDesignInnovationBrettspiel
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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