Figma, eine der weltweit beliebtesten Plattformen für Designer und Entwickler, hat sein nächstes großes Update angekündigt. Dieses Update zielt darauf ab, den Projektworkflow grundlegend zu verändern; es führt Code-Layer, Animationswerkzeuge und erweiterte AI-gestützte Tools ein. Dieser Schritt soll die Design- und Codierungsprozesse näher zusammenbringen. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt an.

Das Figma-Team arbeitet schon lange an der Code-Integration. Während das Unternehmen im letzten Jahr Partnerschaften mit Systemen wie Claude Code und Codex einging, wurden Code-Layer nun direkt in den Canvas integriert. Diese Funktion ermöglicht es Teams, Repositories zu klonen und aus Code abgeleitete Flows einfach in Design-Layer zu übertragen. Laut ixbt.com wird diese Neuerung die Kommunikation zwischen den Fachleuten erheblich beschleunigen.

Harmonie von Design und Code

Yuhki Yamashita, Product Director bei Figma, betonte, dass die neuen Code-Layer es Designern, Produktmanagern und Entwicklern ermöglichen, Ideen schnell zu testen. Seinen Worten zufolge liegt der Schwerpunkt hier nicht auf dem Schreiben von perfektem Produktionscode, sondern auf der schnellen Erforschung neuer Richtungen. Dies hilft dabei, verschiedene Lösungen in einer Teamumgebung visuell zu prüfen und zu diskutieren.

Eine weitere wichtige Neuerung ist die Einführung von Animationen, Transitions und 3D-Transformationen. Zuvor mussten Designer externe Programme verwenden, um Animationen zu erstellen, und diese anschließend in Code zu übertragen, den Entwickler verstehen konnten. Nun können alle Animationseffekte direkt in Figma erstellt und in das Projekt integriert werden.

Erweiterung der AI-Funktionen

Figma hat auch seinen AI-Assistenten erheblich verbessert. Benutzer können nun über Text-Prompts spezielle Skills erstellen, die repetitive Aufgaben erledigen. Zudem wurde die Möglichkeit hinzugefügt, externe Tools wie Notion, Excel und GitHub zu verbinden oder Dateien anzuhängen. Dies gibt der AI zusätzlichen Kontext, um besser zu verstehen, was der Benutzer wünscht.

Das Unternehmen hat es Benutzern zudem ermöglicht, eigene persönliche Plugins mithilfe von Textabfragen zu erstellen. Beispielsweise können nun komplexe Layout-Generatoren oder Vector Path Tracer ohne Programmierkenntnisse erstellt werden. Dies ermöglicht es, die Funktionen der Plattform an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.

Das im letzten Jahr von Figma erworbene Tool Weavy wird ebenfalls vollständig in die Plattform integriert. Im bis Ende des Jahres erwarteten Update werden Benutzer in der Lage sein, Weavy-Workflows direkt in Figma zu gestalten. Diese Neuerungen sind auch für IT-Spezialisten und Designer in Usbekistan sehr wichtig, da Figma das wichtigste Werkzeug für die Erstellung digitaler Produkte auf dem lokalen Markt ist.