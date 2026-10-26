Navbahor sichert sich 3 Punkte in Urganch und festigt den dritten Tabellenplatz

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Navbahor sichert sich 3 Punkte in Urganch und festigt den dritten Tabellenplatz

In einem der zentralen Spiele zum Abschluss des 25. Spieltags der usbekischen Superliga war der Verein aus Namangan, Navbahor“, zu Gast bei „Xorazm“. Die von Temur Kapadze trainierte Mannschaft aus Namangan sicherte sich in einer interessanten und hart umkämpften Partie im Stadion „Xorazm SM“ einen souveränen 2:1-Sieg.

Dieser Erfolg ermöglichte es den Namanganern, ihr Punktekonto auf 49 zu erhöhen, ihren 3. Platz in der Tabelle weiter zu festigen und den Rückstand auf den Zweitplatzierten „Paxtakor“ (53 Punkte) auf 4 Punkte zu verkürzen. Die Gastgeber aus der Region blieben mit 23 Punkten auf dem gefährdeten 15. Platz.

Ein schnelles Eigentor, Norchayevs Können und der Anschlusstreffer

Das Spiel begann mit einem unerwartet schnellen Angriff der Gäste und aufeinanderfolgenden Toren:

  • 3. Minute: Ein unerwarteter Start (Eigentor): Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als der Verteidiger von „Xorazm“, Abror Xusinov, einen Fehler beging und ein Eigentor erzielte, wodurch die „Falken“ in Führung gingen.

  • 35. Minute – Tor von Husayn Norchayev: „Navbahor“ erhöhte den Druck und baute die Führung kurz vor Ende der ersten Halbzeit aus – der Hauptstürmer des Teams, Husayn Norchayev, traf präzise ins Tor.

  • 57. Minute – Tavareshs Hoffnungsschimmer: In der zweiten Halbzeit wurden die Gastgeber aktiver und der Legionär Rafael Tavaresh verkürzte in der 57. Minute auf 1:2, was für neue Spannung sorgte. In den verbleibenden Minuten gelang es den Schützlingen von Kapadze jedoch, den Sieg über die Zeit zu bringen.

Superliga. Der 25. Spieltag in Zahlen

Statistik

„Xorazm“

„Navbahor“

Endstand

1

2

Tore

Rafael Tavaresh (57)

Abror Xusinov (3, Eigentor), Husayn Norchayev (35)

Cheftrainer

Temur Kapadze

Gesammelte Punkte

23 Punkte (15. Platz)

49 Punkte (3. Platz)

Spielort

Stadion „Xorazm SM“

26. Oktober 2026

Wenige Spieltage vor Saisonende ermöglicht dieser Auswärtssieg „Navbahor“, sich in der Spitzengruppe zu behaupten und den Kampf um die Silbermedaillen bis zum Ende fortzusetzen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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