Elfmeter-Thriller: Liverpool wirft Chelsea in dramatischem Pokalkrimi aus dem Wettbewerb

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Elfmeter-Thriller: Liverpool wirft Chelsea in dramatischem Pokalkrimi aus dem Wettbewerb

Im Achtelfinale des EFL Cup erlebten die Fans ein echtes englisches Fußball-Drama. Im legendären Anfield-Stadion setzte sich der Liverpool FC in einem hart umkämpften Spiel gegen den Chelsea FC durch und sicherte sich das Ticket für die nächste Runde.

Nach einem 1:1-Unentschieden nach regulärer Spielzeit musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. In diesem Nervenkrimi behielten die „Reds“ die Oberhand und zogen mit einem 6:5-Sieg ins Viertelfinale ein.

Ein schnelles Elfmeter-Duell in der ersten Halbzeit

Die Partie war von Beginn an von hohem Tempo, taktischer Disziplin und intensiven Zweikämpfen geprägt:

  • Rogers trifft vom Punkt: In der 40. Minute erspielte sich Chelsea eine gefährliche Chance und erzwang einen Elfmeter. Rogers trat an und verwandelte eiskalt zur 0:1-Führung für die „Blues“.

  • Gakpos schnelle Antwort: Nach dem Rückstand drängte Liverpool sofort auf den Ausgleich. Nur drei Minuten später, in der 43. Minute, gab es auch auf der Gegenseite einen Strafstoß. Der niederländische Stürmer Cody Gakpo blieb cool und stellte den Ausgleich zum 1:1 wieder her.

  • Hochkarätige Wechsel in der zweiten Halbzeit: In der zweiten Hälfte brachten beide Trainer frisches Personal. Bei Liverpool kamen Stars wie Florian Wirtz, Bradley Barcola, Alexis Mac Allister und Alexander Isak von der Bank, doch die Abwehrreihen und Torhüter ließen keine weiteren Treffer zu.

Nervenstarkes Elfmeterschießen und Sieg für die „Reds“

Gemäß dem Reglement musste nach Ablauf der regulären Spielzeit der Sieger direkt im Elfmeterschießen ermittelt werden:

  • Spannung in Anfield: Die Schüsse beider Teams hielten die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem.

  • 6:5-Triumph: In einem dramatischen Finale, in dem Torhüterglanz und Nervenstärke gefragt waren, setzte sich Liverpool mit 6:5 durch und eliminierte den Rivalen aus dem Wettbewerb.

Spielprotokoll

EFL Cup, Achtelfinale

Liverpool FC — Chelsea FC 1:1 (6:5 n. E.)

  • Tore: Gakpo (43., Elfmeter) — Rogers (40., Elfmeter);

  • Aufstellung Liverpool: Mamardashvili, Gomez, van Dijk (Gakpo, 72), Tsimikas, Araujo, Gravenberch, Nyoni (Mac Allister, 81), Gakpo, McConnell (Wirtz, 59), Koumas (Barcola, 58), Nguoma (Isak, 82);

  • Aufstellung Chelsea: Penders, Acheampong, Fofana, Lacroix (Colwill, 45+1), Gusto (Palestra, 69), Caicedo (Barco, 69), Lavia, Henderson, Neto, Rogers, Welbeck;

  • Gelbe Karten: Koumas (11), McConnell (21) — Acheampong (50), Lavia (73).

Liverpool hat die Hürde gegen einen starken Gegner erfolgreich genommen, einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Titel gemacht und bleibt zu Hause im Pokal ungeschlagen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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