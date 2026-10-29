Nacht der Sensationen in England: Aston Villa deklassiert, Fulham aus dem Pokal ausgeschieden

Das Achtelfinale des englischen Ligapokals endete mit einer Reihe unerwarteter und dramatischer Ergebnisse. Aston Villa, das als einer der Favoriten auf den Titel galt, schied nach einer deutlichen 0:3-Auswärtsniederlage gegen Bournemouth frühzeitig aus dem Wettbewerb aus.

Zudem endete das Hauptstadtduell zwischen «Crystal Palace» und Fulham mit einem knappen Sieg für die Gäste, während die Partie zwischen Sunderland und Brentford zu einem echten Thriller mit fünf Toren wurde.

Debakel im Vitality Stadium: Bournemouth lässt Aston Villa keine Chance

Bournemouth dominierte die Partie im eigenen Stadion von der ersten Minute an:

Adlis frühes Tor: Bereits in der 7. Minute eröffnete Stürmer Adli den Torreigen und durchkreuzte damit die Pläne der «Villans» (1:0);

Die Treffer von Cook und Rodriguez: Die Gastgeber blieben auch in der zweiten Halbzeit überlegen und bauten die Führung durch Tore von Cook in der 51. Minute und Rodriguez in der 69. Minute auf 3:0 aus;

Auch Stars konnten nicht helfen: Obwohl Aston Villa mit Spielern wie Leon Goretzka, Alejandro Garnacho, Ross Barkley und Tammy Abraham antrat, fand das Team kein Mittel gegen die gegnerische Abwehr.

Londoner Derby und Sunderlands siegreicher Angriff

Auch in den anderen Begegnungen ging es hoch her:

Nketiahs Treffer im Londoner Derby: Das prestigeträchtige Duell zwischen Fulham und «Crystal Palace» wurde durch das einzige Tor von Eddie Nketiah in der 37. Minute entschieden (0:1);

Sunderland — Brentford (3:2): Sunderland ging bereits in der ersten Halbzeit durch Tore von Talbi (26.), Tuterov (29.) und Fofana (39.) mit drei Toren in Führung. Obwohl Brentford durch Treffer von Wilson (42.) und Igor Thiago (90.) noch einmal Spannung aufbaute, brachten die «Black Cats» den Sieg über die Zeit.

Offizielle Protokolldaten

Englischer Ligapokal. Achtelfinale

Bournemouth — Aston Villa 3:0

Tore: Adli (7.), Cook (51.), Rodriguez (69.);

Aufstellung Bournemouth: Di Gregorio, Sanchez, Diakate, Antonio Silva, Soler, Cook, Doak (Adams, 63.), Tavernier (Kluivert, 46.), Christie (Brooks, 63.), Adli (Rayan, 46.), Rodriguez (Krupi, 80.);

Aufstellung Aston Villa: Bizot, Taylor, Mings, Maatsen, Bogarde, Hemmings (Edward, 58.), Gomes, Goretzka (McGinn, 70.), Mbaye (Garnacho, 58.), Buendia (Barkley, 70.), Madjo (Abraham, 75).

Fulham — «Crystal Palace» 0:1

Tor: Nketiah (37.);

Aufstellung Fulham: Lecomte, Tete (Castagne, 58.), Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Larsson (Cairney, 58.), Bobb (Kevin, 82.), Iwobi (Gonzalo Garcia, 72.), Palacios (King, 58.), Muniz;

Aufstellung Crystal Palace: Henderson, Lerma, Richards, Ahanor, Mingueza, Hughes, Doucoure (Wharton, 61.), Chilwell (Mitchell, 61.), Gessan (Kamada, 77.), Osorio (Pino, 77.), Nketiah (McNeill, 71).

Sunderland — Brentford 3:2

Tore: Talbi (26.), Tuterov (29.), Fofana (39.) — Wilson (42.), Igor Thiago (90.);

Aufstellung Sunderland: Elborg, Brown, Danso, Alderete, Metal, Talbi, Ta Bi, Diarra (Higg, 46.), Axoka, Fofana, Tuterov (Myone, 60);

Aufstellung Brentford: Valdimarsson, Kayode (Hickey, 59.), Schuster, Collins (Ajer, 71.), Diouf, Sangare, Janelt, Anthony (Schade, 71.), Damsgaard, Wilson (Ouattara, 59.), Igor Thiago.

Bournemouth, Crystal Palace und Sunderland ziehen in das Viertelfinale des Pokals ein, wo sie auf noch stärkere Gegner treffen werden.