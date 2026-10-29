Im Achtelfinale des EFL Cup erlebten die Fans ein wahres Torfestival und ein dramatisches Duell. Die von Pep Guardiola trainierte Mannschaft von Manchester Cityempfing Brighton im heimischen Stadion und sicherte sich in einer hart umkämpften Partie den Sieg.

Nach einem 2:2-Unentschieden nach regulärer Spielzeit musste die Entscheidung im nervenaufreibenden Elfmeterschießen fallen. In der Lotterie vom Punkt behielten die „Citizens“ mit 4:3 die Oberhand und zogen ins Viertelfinale ein.

Tore-Regen im Etihad: Die wichtigsten Ereignisse

Die Begegnung war von Beginn an offen und von intensiven Gegenangriffen geprägt:

Brightons Blitzstart: In der 30. Minute nutzte Yalkuye eine Lücke in der City-Abwehr und brachte die Gäste in Führung (0:1);

Kovacic antwortet: In der 40. Minute glich der erfahrene Mateo Kovacic für die Gastgeber aus und sorgte für ein Remis zur Pause (1:1);

Druck in der zweiten Hälfte: Direkt nach Wiederanpfiff, in der 47. Minute, brachte Rutter die „Seagulls“ erneut in Führung (1:2);

Reys' Ausgleichstor: Die unermüdlichen „Citizens“ glichen in der 72. Minute durch einen präzisen Treffer von Reys erneut aus (2:2).

Husanovs Einwechslung und der Sieg in der Lotterie

Für die usbekischen Fußballfans war einer der bemerkenswertesten Momente des Spiels die Einwechslung unseres Verteidigers:

Husanov im Abwehrzentrum: In der 76. Minute brachte das Trainerteam unseren Landsmann Abduqodir Husanovfür Rico Lewis ins Spiel. Der Verteidiger agierte in der verbleibenden Zeit souverän bei der Abwehr gegnerischer Angriffe;

Heldentaten im Elfmeterschießen: Nach Ablauf der regulären Spielzeit wurde der Sieger per Elfmeterschießen ermittelt. Die Spieler und der Torhüter von City bewahrten die Nerven und sicherten sich den 4:3-Sieg.

Protokoll

EFL Cup. Achtelfinale

Manchester City— Brighton 2:2 (Elfmeterschießen: 4:3)

Tore: Kovacic (40.), Reys (72.) — Yalkuye (30.), Rutter (47.);

Aufstellung Manchester City: Rulli, Lewis (Abduqodir Husanov, 76.), Reys, O'Reilly (Fernandes, 87.), Bouaddi (Ait-Nouri, 46.), Guehi, Foden, Cherki, Kovacic, Allan (Doku, 61.), Samba (Macedo, 46.);

Gelbe Karten: Bouaddi (32.) — Svoboda (11.), Wieffer (90.+1), Dunk (90.+2).

Manchester City hat eine schwierige Prüfung erfolgreich bestanden und setzt seinen Weg im Ligapokal fort. Husanovs Einsatz in diesem Spiel unterstreicht, dass er sich immer mehr im Team etabliert.