Pilotprojekt für handyfreies Essen für Familien in 15 italienischen Restaurants

15 Restaurants auf der italienischen Insel Sardinien nehmen an einem Pilotprojekt teil, das Familien dazu ermutigt, während der Mahlzeiten auf Telefone und andere elektronische Geräte zu verzichten. Dies berichtete The Guardian.

Das Projekt mit dem Namen „A tavola senza schermi“ (Tisch ohne Bildschirme) läuft einen Monat lang. Sein Hauptziel ist es, Eltern und Kinder dazu zu bewegen, sich während des Essens miteinander zu unterhalten, anstatt sich von ihren Handys ablenken zu lassen.

Im Rahmen des Projekts erhalten Familien, die ihre Telefone beiseitelegen, ein spezielles Set. Es enthält Spiele für gemeinsame Aktivitäten mit Kindern, Malmaterialien sowie eine Broschüre mit Empfehlungen für Eltern zum Umgang mit digitalen Geräten.

Die Initiative wurde in Zusammenarbeit zwischen Anna Kau, der Beauftragten für Kinder- und Jugendrechte auf Sardinien, und der Regionalabteilung von Fipe-Confcommercio entwickelt. Das Projekt zielt darauf ab, die persönliche Kommunikation während der Familienmahlzeiten zu fördern und einer übermäßigen Nutzung elektronischer Geräte durch Kinder vorzubeugen.

Das Experiment wird zunächst in 15 Restaurants durchgeführt. Sollten die Ergebnisse positiv ausfallen, ist geplant, die Initiative freiwillig auf weitere Restaurants auszuweiten.