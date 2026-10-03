Wie viel kosten MacBook Air? Preise vom 3. Oktober
Die Preise für verschiedene Modelle und Konfigurationen der MacBook-Reihe wurden zum Stand vom 3. Oktober bekannt gegeben. Die Liste umfasst das MacBook Neo 2026, das MacBook Air M4 2025 sowie die MacBook Air M5 Modelle von 2026.
MacBook Neo 2026:
• 8/256 GB Citrus — 689 Dollar
• 8/256 GB Silver — 739 Dollar
• 8/256 GB Indigo — 699 Dollar
• 8/256 GB Blush — 729 Dollar
• 8/512 GB — 829 Dollar
MacBook Air M4 13 Zoll, 2025:
• 16/256 GB — 1 299 Dollar
• 16/512 GB — 1 299 Dollar
• 16/1 TB — 1 549 Dollar
• 24/512 GB — 1 399 Dollar
MacBook Air M4 15 Zoll, 2025:
• 16/256 GB — 1 399 Dollar
• 16/512 GB — 1 449 Dollar
• 16/1 TB — 1 699 Dollar
• 24/512 GB — 1 619 Dollar
MacBook Air M5 13 Zoll, 2026:
• 16/512 GB — 1 339 Dollar
• 16/1 TB — 1 599 Dollar
MacBook Air M5 15 Zoll, 2026:
• 16/512 GB — 1 539 Dollar
• 16/1 TB — 1 799 Dollar
• 24/1 TB — 2 199 Dollar
Einigen Informationen zufolge werden bestimmte Konfigurationen zu einem reduzierten Preis angeboten. Die Preise für MacBook-Modelle können sich täglich ändern.
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