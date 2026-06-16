Neue Preise für MacBook Air Laptops bekannt gegeben

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Neue Preise für MacBook Air Laptops bekannt gegeben

Laut Verkäuferdaten wurden die heutigen Preise für MacBook Air Laptops bekannt gegeben.

Die Berechnungen basieren bedingt auf einem Wechselkurs von 1 Dollar = 12.000 Soum. Die Preise können je nach Wechselkurs und Marktlage täglich variieren.

MacBook Air M1 13,3 Zoll (2020)

  • 8/256 GB — 699 Dollar (ca. 8,88 Mio. Soum)

MacBook Neo 2026 (neues Modell)

  • 8/256 GB — 599 Dollar (ca. 7,61 Mio. Soum)

  • 8/512 GB — 709 Dollar (ca. 9,00 Mio. Soum)

MacBook Air M2 13,6 Zoll (2022)

  • 8/512 GB — 789 Dollar (ca. 10,02 Mio. Soum)

  • 16/256 GB — 819 Dollar (ca. 10,40 Mio. Soum)

MacBook Air M3 13,6 Zoll (2024)

  • 8/256 GB — 829 Dollar (ca. 10,53 Mio. Soum)

  • 8/512 GB — 899 Dollar (ca. 11,42 Mio. Soum)

  • 16/256 GB — 899 Dollar (ca. 11,42 Mio. Soum)

  • 16/512 GB — 1.059 Dollar (ca. 13,45 Mio. Soum)

  • 24/512 GB — 1.149 Dollar (ca. 14,59 Mio. Soum)

MacBook Air M2 15 Zoll (2023)

  • 8/512 GB — 999 Dollar (ca. 12,69 Mio. Soum)

  • 16/512 GB — 1.410 Dollar (ca. 17,91 Mio. Soum)

  • 16/1 TB — 1.700 Dollar (ca. 21,59 Mio. Soum)

MacBook Air M3 15 Zoll (2024)

  • 8/256 GB — 999 Dollar (ca. 12,69 Mio. Soum)

  • 8/512 GB — 1.229 Dollar (ca. 15,61 Mio. Soum)

  • 16/256 GB — 1.039 Dollar (ca. 13,20 Mio. Soum)

  • 24/256 GB — 1.199 Dollar (ca. 15,23 Mio. Soum)

  • 16/512 GB — 1.319 Dollar (ca. 16,75 Mio. Soum)

  • 24/512 GB — 1.299 Dollar (ca. 16,50 Mio. Soum)

MacBook Air M4 13 Zoll (2025)

  • 16/256 GB — 959 Dollar (ca. 12,18 Mio. Soum)

  • 16/512 GB — 1.029 Dollar (ca. 13,07 Mio. Soum)

  • 16/1 TB — 1.549 Dollar (ca. 19,67 Mio. Soum)

  • 24/512 GB — 1.309 Dollar (ca. 16,62 Mio. Soum)

MacBook Air M4 15 Zoll (2025)

  • 16/256 GB — 1.099 Dollar (ca. 13,96 Mio. Soum)

  • 16/512 GB — 1.219 Dollar (ca. 15,48 Mio. Soum)

  • 16/1 TB — 1.699 Dollar (ca. 21,58 Mio. Soum)

  • 24/512 GB — 1.619 Dollar (ca. 20,56 Mio. Soum)

MacBook Air M5 13 Zoll (2026, neues Modell)

  • 16/512 GB — 1.039 Dollar (ca. 13,20 Mio. Soum)

  • 16/1 TB — 1.219 Dollar (ca. 15,48 Mio. Soum)

MacBook Air M5 15 Zoll (2026, neues Modell)

  • 16/512 GB — 1.229 Dollar (ca. 15,61 Mio. Soum)

  • 16/1 TB — 1.539 Dollar (ca. 19,55 Mio. Soum)

  • 24/1 TB — 1.889 Dollar (ca. 23,99 Mio. Soum)


Die Website garantiert keinen Kauf zu diesen Preisen; die Informationen dienen nur zur Orientierung.

AppleMacBook AirMacBook Neo
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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