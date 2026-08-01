SpaceX filmt Starship-Raketenstart aus nächster Nähe

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SpaceX filmt Starship-Raketenstart aus nächster Nähe

SpaceX, bekannt für fortschrittliche Lösungen in der Luft- und Raumfahrtforschung, hat der Öffentlichkeit ein einzigartiges Video vom nächsten Flug seiner riesigen Starship-Rakete präsentiert. Diese Aufnahmen wurden mit einer Spezialkamera gemacht, die direkt unter dem Super Heavy-Booster installiert war. Damit wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt ein so extremer Raketenstart aus beispielloser Nahaufnahme aufgezeichnet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dem Bericht von ixbt.com zufolge wurden während des Fluges gleichzeitig 33 Raptor-Triebwerke rund um die Kamera gezündet. Die Temperatur der Gase, die durch die Wechselwirkung von flüssigem Sauerstoff und Methan in den Brennkammern der Triebwerke entstehen, erreicht sage und schreibe 3000 Grad Celsius. Solche extremen Werte stellen Ingenieure vor immense technologische Herausforderungen.

Tests unter extremen Bedingungen

Sobald alle Raptor-Triebwerke gleichzeitig zünden, ist die Startrampe beispiellosen physischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Insbesondere gerät das System in einen Strudel aus überschallschnellen Abgasstrahlen, starken Stoßwellen, immensem akustischem Druck und heftigen Vibrationen. Zusätzlich wird der Vorgang von Wasserströmen und dichten Dampfwolken begleitet.

Trotz dieser extrem harten und gefährlichen Bedingungen filmte diese Spezialkamera während der gesamten Startsequenz der Rakete ununterbrochen weiter. Dass das Objektiv weder durch die Hitze beschlagen ist noch seinen Fokus verloren hat, zeugt von der hohen Meisterschaft der Experten.

Ingenieurtechnische Meisterleistung

Experten betonen, dass die Entwicklung eines so robusten und einzigartigen Videoaufnahmesystems eine ebenso komplexe ingenieurtechnische Aufgabe war wie die Konstruktion der Rakete selbst. Das gewonnene Material ermöglicht es Spezialisten und Technikbegeisterten, den Starship-Start aus einer völlig neuen, zuvor ungesehenen Perspektive zu betrachten.

Dieser erfolgreiche Test wird als wichtiger Schritt zur Überwachung zukünftiger Raumflüge und zur tiefergehenden Analyse der Raketenleistung dienen. Solche technologischen Erfolge von SpaceX sollen künftig als grundlegendes Fundament für die Besiedlung des Mars und andere langfristige Weltraummissionen dienen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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