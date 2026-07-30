SpaceX testet Starship-Fangmechanismus in Florida

Am historischen Startkomplex LC-39A in Florida haben SpaceX-Spezialisten erfolgreich das Aufrichten der riesigen mechanischen «Chopsticks»-Vorrichtungen am Starship-Serviceturm abgeschlossen. Laut ixbt.com zeigen veröffentlichte Aufnahmen deutlich, wie die massiven Greifarme über mehrere Stunden auf ihre volle Arbeitshöhe gehoben wurden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Konstruktionen gehören zu den wichtigsten Elementen, die darauf ausgelegt sind, den zurückkehrenden Super Heavy Booster nach dem Flug aufzufangen. Als integraler Bestandteil des wiederverwendbaren Starship-Systems sieht diese Technologie vor, dass die Stufe nach der Trennung zum Startplatz zurückkehrt und der Turm sie direkt in der Luft auffängt.

Neue Infrastruktur und Tests

Eine solche Methode wurde bereits erfolgreich am Raumhafen Starbase in Texas getestet. Nun wird eine ähnliche Infrastruktur auch an der US-Ostküste vorbereitet. Die Aktivität am Komplex LC-39A, von dem aus früher Apollo- und Space-Shuttle-Missionen gestartet wurden, zeigt, dass sich SpaceX ernsthaft auf Starship-Starts von Florida aus vorbereitet.

Ersten Schätzungen zufolge könnten, sofern das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen erhält und die Infrastrukturtests abschließt, die ersten Versuche zum Auffangen des Super Heavy Boosters an dieser Startrampe bis Ende 2026 stattfinden. Erwähnenswert ist, dass die US-Luftfahrtbehörde FAA Änderungen vorschlägt, die die Lizenzierungsverfahren für Raketenstarts der kommerziellen Raumfahrtindustrie vereinfachen sollen.

Elon Musk und zukünftige Pläne

Zuvor hatte Elon Musk die Ergebnisse des 13. Testflugs von Starship am 24. Juli 2026 kommentiert. Seinen Angaben nach führte die Oberstufe eine so präzise kontrollierte Wasserlandung im Indischen Ozean durch, dass sie bei entsprechender Testaufgabe statt der Wasserung auch mithilfe mechanischer «Arme» über den Startturm hätte aufgefangen werden können.

Experten der Raumfahrtindustrie sind zuversichtlich, dass die vollständige Einführung dieser Technologie den Prozess der Wiederaufbereitung von Raketenkomponenten erheblich beschleunigen wird. Dies wiederum wird die wirtschaftliche Effizienz von Raumflügen der nächsten Generation drastisch steigern und den Weg für Langzeitmissionen ebnen.